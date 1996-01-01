Игры "автопатриотов"

На прошлой неделе во ВГУЭСе состоялось заседание "круглого стола", посвященного "перспективам развития автобизнеса в Приморском крае". Организатор мероприятия - Ассоциация молодых предпринимателей Приморья. Обсудить будущее местного автомобильного рынка собрались "представители власти, крупнейших дилерских компаний Приморья, экспертного сообщества и общественных организаций".

По единодушному мнению участников "стола", дела у местного автобизнеса хуже некуда: ввезенные машины не продаются, дилеры теряют доходы, государство не дополучает налоги. Тому причиной ожидаемое со дня на день повышение пошлин на ввоз иномарок, запрет на ввоз "конструкторов". И, судя по всему, предстоящий полный запрет "правого" руля в России. Как это уже случилось в Казахстане и Украине.

...Сегодня в Приморье проживают 1,9 млн человек, и 40% из них так или иначе задействованы в автобизнесе. Ежегодно только через порт Владивосток в Россию ввозится 20 % бэушных и новых иномарок. Это около полумиллиона машин. Государство при этом получает пошлину от $3 тыс. до 5 тыс. с каждой машины. Поэтому лозунг "Автомобиль - часть экономики Приморья!" при полном отсутствии в крае какой-либо промышленности актуален как никогда.

Как сообщили "ПР" в компании "КАЙТОРИ": "Заметьте, в отличие от отечественных автомобильных производителей мы не просим федеральных субсидий, а наоборот, выступаем в роли наполнителей бюджетов всех уровней. Мы и есть тот самый малый и средний бизнес, а с ним и средний класс, который во всем мире является основой и опорой государства не только с позиции экономики, но и с точки зрения общественного спокойствия и согласия. Этих людей вы не увидите в акциях гражданского неповиновения, потому что им есть что терять, но главное - чем себя занять и к чему стремиться. Кроме того, наша работа - это автомобили, заметьте, качественные автомобили, давшие людям свободу, которой так не хватало еще 20-30-40 лет назад".

Спасение от надвигающегося "коллапса" Александр ЖИВОТОВСКИЙ, генеральный директор компании "Владтрек", специализирующейся на брокерских услугах при растаможивании импортных авто, видит выход в "конструктивном диалоге всех заинтересованных сторон, прежде всего бизнеса и региональной власти".

Очень правильная мысль, жаль только, что озвучена она за несколько дней до заседания Комиссии Правительства РФ по мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике, где будет проходить очередное обсуждение повышения треклятых пошлин на подержанные иномарки.

...Отсидев почти два часа за "круглым" столом, корреспондент "ПР", как и некоторые присутствующие дилеры, поняли, что устроители мероприятия, мягко говоря, не совсем в курсе происходящего в Приморье.

А вот что сказали в компании "КАЙТОРИ": "Наша компания следила за событиями и готовилась к этому мероприятию. Мы решили коллективно принять участие в акции, более того, 22 ноября был объявлен в офисе не рабочим днем. Были подготовлены макеты и напечатаны качественные, способные выдержать погодные условия большие стикеры с лозунгами (которые и до сих пор сотрудники нашей компании возят на своих авто). Для тех участников акции, у которых не было никаких материалов и тех автомобилистов, которые решили стихийно принять участие в акции, мы раздавали стикеры и ленточки. Суть нашего участия в том, что мы хотели показать, что в автобизнесе задействованы целые коллективы, компании, в штате которых - специалисты: менеджеры по расчетам, переводчики, логисты.. и т.д. ). А если бы тогда вышли все компании? Их в городе, крупных, наберется, по прибилизительным подсчетам, около 40. Как тогда "зазвучала" бы наша акция протеста?"

Когда же корреспондент "ПР" напомнил об этом Александру Животовскому, то в ответ услышал, что акция эта была стихийной и малочисленной!

Позвольте! А как же две тысячи автомобилей в колонне протеста, прокатившихся по Владивостоку? И подпись мэра Владивостока Игоря Пушкарева на этом документе была в числе первых. Это вам не фунт изюму!

Итог "круглого" стола - создание рабочей группы для написания аргументированного обращение к Правительству РФ, в Госдуму, в краевой ЗС в защиту правого руля. Но если даже такой документ и будет сочинен, то, по всему, поезд уже ушел. Просыпаться надо было раньше!