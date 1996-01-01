Плюс еще одна семичасовая пробка

Управление транспорта администрации Владивостока сообщает, что 6 декабря с 10.00 до 17.00 будет закрыт на ремонт железнодорожный переезд "Деревенский" (Тещин язык).

В связи с этим движение автотранспорта через железнодорожный переезд будет закрыто. Объезд необходимо совершать по ул. Карла Жигура. Движение общественного транспорта будет осуществляться по следующим маршрутам: автобусы маршрута №2 "Пл. Луговая - ул. Чкалова", №4-д "пл. Окатовая - Автовокзал", №11 "пл. Луговая - з-д "Варяг", №25 "пл. Луговая - ул. Карбышева", №64-э "б. Тихая - ф-ка "Заря", №82 "пл. Окатовая - з-д "Варяг" будут осуществляться в объезд по ул. Жигура, Народному проспекту и далее по маршрутам. Маршруты №3 "пл. Луговая - Снеговая падь", №10 "пл. Луговая - Дальхимпром" будут осуществляться в объезд по ул. Жигура, Народному проспекту, ул. Военное шоссе и далее по маршрутам.