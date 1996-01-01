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Китайский автобан, бессмысленный и беспощадный
Узнав, что Китай решил вложить сотни миллиардов в дороги, кто-то подумает, что сейчас там, как у нас: одни направления. В реальности это совсем не так, пишут "Известия".
Китайцы не первый год строят современные трассы, и во многие лакомые уголки страны вроде монастыря Шаолинь уже можно добраться по настоящим автобанам. Но автобаны там, скажем так, специфические. Пользуются ими в основном крестьяне на повозках или мопедах. Едут неспешно. Километров 20 в час. Но автобан-то двухрядный, и все бы ничего, если бы ехали они себе тихонько в правом ряду и никому не мешали. Но нет, в правом ряду опасно. Там легко можно влететь в... кучу камней.
Тут дело вот в чем: китайские машины, как известно, часто ломаются. Сломался на трассе - выставил знак. Но это у нас. В экономном Китае знаками машины не комплектуют. Там вообще не принято заморачиваться с правилами. Направо из левого ряда или через двойную сплошную на красный свет - это нормально. Так вот, сломавшись на трассе, китайцы обычно вместо знака складывают кучу мусора, что на обочине соберут. А потом как починят - едут себе спокойно дальше, мусор не трогают. И правда, кому он нужен?
В общем, езда по правому ряду чревата кучей камней в радиаторе, а по левому - кучей китайцев на мопедах. Вот и приходится на этих "автобанах" ездить со скоростью километров 40-50 в час, отчаянно сигналя и наводя ужас на мирных крестьян. Впрочем, это смущает только безумных иностранцев, которые почему-то считают, что на таких трассах положено ехать под 150. А жители Поднебесной никуда не торопятся, потому не понимают, отчего нам не нравятся китайские машины.
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