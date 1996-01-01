Кризис дал грузовикам "Зеленый свет"

Почетный президент ОАО "ВМТП" Михаил РОБКАНОВ объяснил депутатам городской Думы, почему нельзя запрещать проезд большегрузных автомобилей по центральным улицам Владивостока.

Неожиданный резонанс получила попытка Думы Владивостока навести порядок с передвижением грузового крупногабаритного тяжеловесного транспорта по центральным улицам города. Напомним, что работу над законопроектом депутаты вели в течение полугода, проведя несколько совещаний с представителями Владивостокского морского торгового порта, ГИБДД и администрации города. Вроде как все удалось привести к общему знаменателю: грузовики грузоподьемностью выше 15 тонн и габаритами длиннее восьми метров могут выезжать на центральные улицы только после 21 часа.

И решение после доклада председателя комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока Вадима ГЛАЗУНОВА, и рекомендации его комитета были бы приняты депутатами. Однако в ход событий вмешался Михаил Робканов, внятно объяснивший законотворцам, что через месяц проблема с пробками на дорогах решится сама собой: "Просто нечего будет возить. В ноябре грузооборот Владивостокского морского торгового порта упал на 50%. Я прошу вас очнуться и посмотреть, что происходит в мире. Объем фрахта, да будет вам известно, упал в 1,5 раза. Страны на уровне правительств принимают беспрецедентные решения по отмене протекционных мер для иностранных компаний. Предпринимателям дается возможность работать, чтобы мировая экономика выправилась как можно быстрее. А у нас здесь что происходит? Людям не дают работать! На что вы жить собираетесь?!"

В итоге после бурных дискуссий на темы транспортных пробок, отсутствия развязок и неутешительных прогнозов на будущий финансовый год депутаты решили оставить законопроект во втором чтении. На неопределенное время. Тем более что согласия ОАО "Дальзавод" на прохождение большегрузов по его территории в дневное время не получено.