Владельцам малолитражек дарят топливо

Москвичам, владельцам но-вых малолитражных автомо-билей, столичные власти на-чали выдавать бесплатные топливные карты.

По распоряжению мэра Москвы Ю.Лужкова топливные карты на 24 тыс. руб. получат москвичи, которые приобретут новую малолитражку с 1 октября этого года до 1 декабря 2009 года. В эксперименте будут участвовать малолитражные автомобили с рабочим объемом двигателя не более 1,3 тыс. куб. см, с массой не более 1 тыс. килограммов, длиной не более 4 тыс. миллиметров и соответствующих экологическому классу не менее "ЕВРО-3".