Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Первые "покатушки" оказались малоэффективными
В пятницу заседавшая в Москве комиссия по защитным мерам во внешней торговле рекомендовала Правительству РФ с 2009 г. поднять пошлины на ввоз в страну иномарок. Этот шаг оказался вторым серьезным ударом по дальневосточному автобизнесу после октябрьского решения о повышении пошлин на ввоз кузовов (так называемые "конструкторы").
Владивосток отреагировал быстрее всех. Уже в воскресенье на улицы города вышли колонны автомобилей с зажженными фарами. В 10.30 на остановке "Фабрика "Заря" собралось более сотни участников акции протеста, которая, к слову, была санкционирована властями еще до получения последних известий из Москвы. Инициаторами акции стали те предприниматели, чей бизнес плотно связан с ввозом именно автомобильных кузовов. Когда стало известно, что пошлины будут подняты на все иномарки, а проходной порог планируется снизить до 5 лет, к акции присоединились и другие автомобилисты.
Колонна прошла от "Зари" в центр города. На Некрасовском путепроводе шедшие в авангарде автомобили перестроились в ряд и попытались замедлить скорость движения до 10 км/ч, на что последовала незамедлительная реакция ГИБДД. Патрульные экипажи оттеснили авангард в сторону и воспрепятствовали возникновению пробки. Далее в процессе проезда перекрестков колонна оказалась разбита на фрагменты и превратилась в хаотичную массу движущихся с ближним светом и сигналящих машин. Въезд на центральную площадь, на которую ехали демонстранты, был перекрыт, и участники приняли решение вернуться на "Зарю".
Там состоялось обсуждение итогов. Большинством голосов акцию признали неудачно организованной и малоэффективной, а дальше решили подготовить более достойный ее вариант, запланированный на 22 ноября.
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги