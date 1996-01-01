Первые "покатушки" оказались малоэффективными

В пятницу заседавшая в Москве комиссия по защитным мерам во внешней торговле рекомендовала Правительству РФ с 2009 г. поднять пошлины на ввоз в страну иномарок. Этот шаг оказался вторым серьезным ударом по дальневосточному автобизнесу после октябрьского решения о повышении пошлин на ввоз кузовов (так называемые "конструкторы").

Владивосток отреагировал быстрее всех. Уже в воскресенье на улицы города вышли колонны автомобилей с зажженными фарами. В 10.30 на остановке "Фабрика "Заря" собралось более сотни участников акции протеста, которая, к слову, была санкционирована властями еще до получения последних известий из Москвы. Инициаторами акции стали те предприниматели, чей бизнес плотно связан с ввозом именно автомобильных кузовов. Когда стало известно, что пошлины будут подняты на все иномарки, а проходной порог планируется снизить до 5 лет, к акции присоединились и другие автомобилисты.

Колонна прошла от "Зари" в центр города. На Некрасовском путепроводе шедшие в авангарде автомобили перестроились в ряд и попытались замедлить скорость движения до 10 км/ч, на что последовала незамедлительная реакция ГИБДД. Патрульные экипажи оттеснили авангард в сторону и воспрепятствовали возникновению пробки. Далее в процессе проезда перекрестков колонна оказалась разбита на фрагменты и превратилась в хаотичную массу движущихся с ближним светом и сигналящих машин. Въезд на центральную площадь, на которую ехали демонстранты, был перекрыт, и участники приняли решение вернуться на "Зарю".

Там состоялось обсуждение итогов. Большинством голосов акцию признали неудачно организованной и малоэффективной, а дальше решили подготовить более достойный ее вариант, запланированный на 22 ноября.