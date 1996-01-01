В последние полтора-два года автокредиты стали гораздо доступнее

Собственно, постановка вопроса - "куплю машину в кредит" - для приморцев, как основных поставщиков автотехники из Страны восходящего солнца в Россию, буквально год как стала осознанным выбором. Заемщики путем тягостных раздумий стали понимать разницу между обыкновенным потребительским и специализированным автокредитом, который, в том числе, позволяет приобрести авто через автоаукционы.

Александр ИВАШКИН, председатель Некоммерческого партнерства "Лига кредитных брокеров Приморья", выражая мнение своих коллег по цеху, замечает, что жители Владивостока и Приморья выстраивают свои предпочтения в пропорции 95 к 5 в пользу подержанных авто из Японии: "Подержанный автомобиль намного доступнее для людей с низким и средним достатком. Новые автомобили в основном пользуются спросом у высоко обеспеченных людей, но и они прибегают к покупкам подержанных авто. Чаще из Европы, реже - из Японии". В то же время наш собеседник полагает, что не стоит разграничивать кредиты для автомобилей европейского и японского производства.

Если же говорить о доле автокредитов от общего объема розничного кредитования граждан, то выходит, что в таких продуктах заинтересованы от 4,2% до 50% местных заемщиков банков.

Так, в Приморском отделении Сберегательного банка № 8635 по сравнению с 2007 г. количество выданных автокредитов увеличилось в 4 раза. Об увеличении объемов автокредитования в первой половине 2008 г. говорят и другие приморские банки.

Специалисты Восточного экспресс банка проследили следующую тенденцию автопокупок в кредит: "Если раньше банки предпочитали выдавать кредит именно на новые автомобили (новая техника является более надежным обеспечением кредита), то в последнее время большинство кредитных учреждений принимают в залог авто возрастом до 10 лет". И это уже реальные подвижки в сторону вкусов большей части потребителей.

Ирина КОСАЧ, управляющая филиалом МДМ-банка в г. Владивостоке, видит очевидную направленность клиентов на покупку более дорогостоящих новых автомобилей в автосалонах "Саммит Моторс" (Владивосток), "Альфа Влад Ойл", "Автоцентр", "Хабиба". За новым автокредитом заемщики порой обращаются не один раз. По мнению экспертов банка, приобретая автомобиль через аукционы в Японии, покупатель может переплатить из-за повышения таможенной пошлины, стоимости фрахта или стоимости автомобиля японской стороной.

Кирилл МОРОЗОВ, директор по автокредитованию Хабаровского филиала Альфа-Банка, анализируя статистику собственного банка, констатирует, что около 20% автомобилей, которые приобрели хабаровчане в кредит, они купили именно на автоаукционах.

Вместе с тем Кирилл Морозов отмечает, что спрос на новые авто растет с каждым годом, что является прямым следствием роста благосостояния граждан: "Здесь большую роль играют психологические ощущения владельца автомобиля, именно он становится первым обладателям красивой большой механической игрушки с заводской гарантией на первые 2 года. Для дальневосточников такое чувство внове, для многих по-прежнему своеобразной фишкой остается фраза "без пробега по России".

По мнению Игоря АНДРЕЙКИНА, начальника отдела маркетинга ДВ филиала ОАО "Роял Кредит Банк", в последние полтора-два года автокредиты стали гораздо доступнее: упрощены процедуры оформления, стал меньше пакет документов, требования к заемщикам стали лояльнее.

Разнообразие программ и условий кредитования впечатляет. Так, Восточный экспресс банк сегментировал рынок, выделив новый автопродукт "Женский автокредит". В Альфа-банке действуют программы кредитования без КАСКО, без первоначального взноса и кредитование покупки так называемых "конструкторов". В Сберегательный банк можно обратиться за автокредитом даже для раритетной "Волги" 60-х.

Промсвязьбанк предоставляет автокредит на покупку автомобиля у физического лица, единственное условие - следование правилам комиссионной торговли. Райффайзенбанк работает, в том числе, по программе автомобильного факторинга на покупку автомобилей. Росбанк изменил требования к возрасту автомобиля, на момент окончания кредита ему может быть 15 лет. МДМ банк предлагает клиентам серию продуктов "Отсроченный последний платеж" и "Рефинансирование". В первом случае график ежемесячных платежей устроен таким образом, что они могут снижаться до двух раз, становясь более похожими на арендные, чем на кредитные. В целом программы дают возможность обменивать автомобиль на любой понравившийся в течение всего срока кредита.

Региобанк готов кредитовать покупку спецавтотехнки. В Роял Кредит Банке аналогичный кредит стал моментально востребованным у клиентов с момента его появления в линейке продуктов.

Автокредит сегодня солиден и по суммам. В некоторых случаях потребности заемщиков в деньгах на автомобиль в кредит за январь-август 2008 г. выросли почти в 3 раза. Как замечают специалисты Росбанка, с появлением автосалонов, занимающихся продажей новых автомобилей ("Мерседес", "Нисан", "Форд"), суммы кредитов, требующиеся для покупки авто, увеличились, например максимальная сумма по программам автокредитования банка теперь составляет 5 млн руб.