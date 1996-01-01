Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В последние полтора-два года автокредиты стали гораздо доступнее
Собственно, постановка вопроса - "куплю машину в кредит" - для приморцев, как основных поставщиков автотехники из Страны восходящего солнца в Россию, буквально год как стала осознанным выбором. Заемщики путем тягостных раздумий стали понимать разницу между обыкновенным потребительским и специализированным автокредитом, который, в том числе, позволяет приобрести авто через автоаукционы.
Александр ИВАШКИН, председатель Некоммерческого партнерства "Лига кредитных брокеров Приморья", выражая мнение своих коллег по цеху, замечает, что жители Владивостока и Приморья выстраивают свои предпочтения в пропорции 95 к 5 в пользу подержанных авто из Японии: "Подержанный автомобиль намного доступнее для людей с низким и средним достатком. Новые автомобили в основном пользуются спросом у высоко обеспеченных людей, но и они прибегают к покупкам подержанных авто. Чаще из Европы, реже - из Японии". В то же время наш собеседник полагает, что не стоит разграничивать кредиты для автомобилей европейского и японского производства.
Если же говорить о доле автокредитов от общего объема розничного кредитования граждан, то выходит, что в таких продуктах заинтересованы от 4,2% до 50% местных заемщиков банков.
Так, в Приморском отделении Сберегательного банка № 8635 по сравнению с 2007 г. количество выданных автокредитов увеличилось в 4 раза. Об увеличении объемов автокредитования в первой половине 2008 г. говорят и другие приморские банки.
Специалисты Восточного экспресс банка проследили следующую тенденцию автопокупок в кредит: "Если раньше банки предпочитали выдавать кредит именно на новые автомобили (новая техника является более надежным обеспечением кредита), то в последнее время большинство кредитных учреждений принимают в залог авто возрастом до 10 лет". И это уже реальные подвижки в сторону вкусов большей части потребителей.
Ирина КОСАЧ, управляющая филиалом МДМ-банка в г. Владивостоке, видит очевидную направленность клиентов на покупку более дорогостоящих новых автомобилей в автосалонах "Саммит Моторс" (Владивосток), "Альфа Влад Ойл", "Автоцентр", "Хабиба". За новым автокредитом заемщики порой обращаются не один раз. По мнению экспертов банка, приобретая автомобиль через аукционы в Японии, покупатель может переплатить из-за повышения таможенной пошлины, стоимости фрахта или стоимости автомобиля японской стороной.
Кирилл МОРОЗОВ, директор по автокредитованию Хабаровского филиала Альфа-Банка, анализируя статистику собственного банка, констатирует, что около 20% автомобилей, которые приобрели хабаровчане в кредит, они купили именно на автоаукционах.
Вместе с тем Кирилл Морозов отмечает, что спрос на новые авто растет с каждым годом, что является прямым следствием роста благосостояния граждан: "Здесь большую роль играют психологические ощущения владельца автомобиля, именно он становится первым обладателям красивой большой механической игрушки с заводской гарантией на первые 2 года. Для дальневосточников такое чувство внове, для многих по-прежнему своеобразной фишкой остается фраза "без пробега по России".
По мнению Игоря АНДРЕЙКИНА, начальника отдела маркетинга ДВ филиала ОАО "Роял Кредит Банк", в последние полтора-два года автокредиты стали гораздо доступнее: упрощены процедуры оформления, стал меньше пакет документов, требования к заемщикам стали лояльнее.
Разнообразие программ и условий кредитования впечатляет. Так, Восточный экспресс банк сегментировал рынок, выделив новый автопродукт "Женский автокредит". В Альфа-банке действуют программы кредитования без КАСКО, без первоначального взноса и кредитование покупки так называемых "конструкторов". В Сберегательный банк можно обратиться за автокредитом даже для раритетной "Волги" 60-х.
Промсвязьбанк предоставляет автокредит на покупку автомобиля у физического лица, единственное условие - следование правилам комиссионной торговли. Райффайзенбанк работает, в том числе, по программе автомобильного факторинга на покупку автомобилей. Росбанк изменил требования к возрасту автомобиля, на момент окончания кредита ему может быть 15 лет. МДМ банк предлагает клиентам серию продуктов "Отсроченный последний платеж" и "Рефинансирование". В первом случае график ежемесячных платежей устроен таким образом, что они могут снижаться до двух раз, становясь более похожими на арендные, чем на кредитные. В целом программы дают возможность обменивать автомобиль на любой понравившийся в течение всего срока кредита.
Региобанк готов кредитовать покупку спецавтотехнки. В Роял Кредит Банке аналогичный кредит стал моментально востребованным у клиентов с момента его появления в линейке продуктов.
Автокредит сегодня солиден и по суммам. В некоторых случаях потребности заемщиков в деньгах на автомобиль в кредит за январь-август 2008 г. выросли почти в 3 раза. Как замечают специалисты Росбанка, с появлением автосалонов, занимающихся продажей новых автомобилей ("Мерседес", "Нисан", "Форд"), суммы кредитов, требующиеся для покупки авто, увеличились, например максимальная сумма по программам автокредитования банка теперь составляет 5 млн руб.
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Положили с "Радиоприбором"