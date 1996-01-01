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Байкеры первыми оценили автопарковку

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В октябре в Хабаровске на улице Ленинградской, наконец, открылась долгожданная многоярусная автопарковка, рассчитанная на 360 машин. Ее здание органично вписалось в архитектурный облик недавно обновленной привокзальной площади имени Ерофея ХАБАРОВА.

На самой привокзальной площади после реконструкции предусмотрена парковка только для такси. Как сообщили порталу MoiGorod.Ru в пресс-службе администрации города, пять верхних этажей новой автопарковки предназначены для тех, кто ненадолго приехал к вокзалу встречать или провожать гостей, а также в соседние торговый комплекс или магазины. При этом первый час стоянки автомобиля для них будет бесплатным, за каждый последующий начислят по 60 рублей.

На двух этажах подземной части разместилась стоянка длительного использования на сто автомобилей, причем, сутки обойдутся в 150 рублей. Автопарковка круглосуточно охраняется, оборудована видеонаблюдением, а ее подземные этажи - мощной системой принудительной вентиляции. Наверху эта проблема решена естественным путем - за счет открытых стеновых панелей, не предусмотрено здесь и отопление, нет лифта. Возможно, этим тоже обусловлена сравнительно невысокая стоимость этого инвестиционного проекта - порядка 130 млн рублей. Его разработали в мастерской ОАО "Дальневосточная архитектурная компания", а реализовали на средства ОАО "Центр инновационных технологий".

На церемонии открытия мэр Хабаровска Александр Соколов отметил, что за два последних года город обзавелся уже несколькими многоэтажными автопарковками общей вместимостью 4000 автомобилей, на очереди сдача еще нескольких. Это позволит значительно разгрузить улицы города рядом с общественными зданиями и торговыми центрами. После разрезания традиционной ленточки проехали машины из хабаровского клуба "Авто-ретро", а по серпантину башни автопарковки первыми поднялись мотоциклы клуба "Железные тигры" и "Хабаровского байк-клуба".

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