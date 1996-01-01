Байкеры свое отгрохотали...

Байкерское сообщество Дальнего Востока закрыло мотоциклетный сезон. В Приморье это традиционно происходит в первые выходные октября на Шаморе.

Местом встречи была определена Корабельная набережная - и в центре, и места много, и движению не мешают. С самого утра у подводной лодки начали собираться мотоциклисты: от пожилых ветеранов на мотоциклах дороже иного джипа до подростков на мопедах.

Да-да, у подростков на мопедах есть своя "тусовка", пусть неорганизованная, зато с большим энтузиазмом. Молодежь с завистью смотрела на серьезные мотоциклы, обсуждала и мечтала о приобретении. Ближе к полудню начали прибывать организованными колоннами от клубов - в несколько десятков мотоциклов каждая. Приехали гости не только из городов Приморского края, но и из Хабаровска.

- Бешеному байкеру семьсот верст - не крюк, - пошутил один из гостей. И действительно, для настоящего байкера и тысяча километров не расстояние. Они преодолевают гораздо большие расстояния, добираясь на фестивали в разных городах России.

Молодожены, традиционно приезжающие в день свадьбы фотографироваться возле Вечного огня, подводной лодки и триумфальной арки, получили возможность сфотографироваться, сидя на мотоциклах, чем не преминули воспользоваться свадебные фотографы.

Вслед за первыми байкерами начали прибывать и сотрудники ГИБДД. Они весьма лояльно относились к собравшимся, не цеплялись по каждому поводу, как это часто бывает. По первоначальному плану, в полдень собравшиеся должны были организованной колонной выдвинуться в сторону Шаморы. Но, как это обычно бывает, сначала ждали опоздавших, потом долго строились в колонну на проезжей части. Потом длинная вереница мотоциклов начала мешать движению в районе поворота к Морскому вокзалу (возле клуба "Ку-Ку"). Минут через десять после этого появился некий подполковник ГИБДД, который начал кричать на своих коллег, угрожая наказать их всех до командира полка включительно.

Это заставило стражей порядка нервничать, они начали торопить байкеров, огромная колонна начала протискиваться по одной полосе. Проезд по второй, как несложно догадаться, загородили машины самих стражей порядка, стоящие на осевой. Движение затрудняли автомобили и грузовики, вклинившиеся в мотоколонну.

Наконец, колонна двинулась в сторону бухты Лазурной, где уже вскоре началось, собственно, мероприятие. Разнообразие присутствующих мотоциклов просто поражало. Были представлены почти все существующие разновидности: на двух, трех и четырех колесах, отечественные и импортные, от легких спортивных "эндуро" до тяжелых скоростных шоссейных мотоциклов. Были и классические "чопперы", и японские мопеды. Одним из самых оригинальных был старый советский мотоцикл "Урал" с коляской в военном исполнении, с патронной коробкой и креплением для пулемета.

Да и их наездники выглядели достаточно экзотично. Самая массовая одежда - чёрные кожаные штаны и куртки; владельцы спортивных мотоциклов щеголяли в специальной мотоциклетной броне - пластиковые пластины защищают при падении, спасают от травм. Но были и более любопытные экземпляры: симпатичная блондинка в меховом комбинезоне, что делало её похожей на медвежонка, явно выделялась из толпы.

Поражало количество аксессуаров - и железные цепи, и большие подвески, и пушистые заячьи ушки (определённо из секс-шопа) на шлемах, и даже немецкий пистолет-пулемёт MP-38 времен Второй мировой войны, снаряженный холостыми патронами(у его обладателя, кстати, была немецкая же каска 1935-1937 годов с рогами). Кстати, можно было увидеть с десяток различных вариаций немецких касок и стилизаций под них.

Удивило отсутствие столь привычной концертной программы. Обычно сборища байкеров сопровождаються выступлением рок-групп, но, увы, не в этот раз. Хотя на некоторых мотоциклах стояли сильные магнитолы, так что в полной тишине праздник не прошёл. Были типично байкерские развлечения - соревнования в мастерстве вождения и тому подобное.

Тем не менее закрытие сезона - гораздо более скромное мероприятие, чем летние фестивали. Да и погода уже не располагала к ночевкам на морском берегу.

Разьезжались по домам уже постепенно, не создавая беспокойства для сотрудников ГИБДД. Некоторые уезжали ещё днём, около трёх-четырех часов, потому что общение-общением, а повеселиться тоже хочется, некоторые задержались до вечера.

После официального закрытия сезона (насколько это выражение применимо к неформальному сообществу) двухколёсная жизнь не затихает, но на дорогах края определённо станет меньше мотоциклистов. Прохладно уже. А к зиме большинство байкеров и вовсе "впадет в спячку". До весны. Снег и лед не самое лучшее дорожное покрытие для мотоцикла.