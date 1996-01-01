Отъездились?!

Японские автомобильные производители всерьез рассматривают вариант продавить через таможню запрет на ввоз автомобилей и запчастей свободным путем. Компания на букву "H" уже начала действовать в этом направлении.

За последние три месяца Drom.Ru неоднократно писал о том, что таможенники потихоньку начали изымать автомобили под предлогом нарушения авторских прав производителя. И о том, что осенью в судах начались слушания аналогичных по характеру "прецедентов", но уже по автомобильным запчастям.

Теперь ситуация принимает новый оборот. Если ранее товар задерживался по инициативе таможни, то теперь с просьбой разворачивать на границе грузы к органам таможни обратились производители автомобилей и запчастей.

Как стало известно Drom.ru из собственных источников, в конце сентября немецкий производитель автомобилей BMW попросил Федеральную Таможенную службу остановить ввоз любого товара с маркировкой BMW на территорию РФ, если владелец данного товара не наделен компанией BMW правом на ввоз его в Россию. Таможня пошла навстречу BMW, ее обязывает к тому КоАП. Письмо с соответствующим распоряжением начальникам региональных таможенных управлений уже направлено.

Поясним, если на ввозимом автомобиле или запчасти нанесен логотип BMW, а у владельца товара нет от компании BMW* разрешения на ввоз, товар конфискуется в пользу таможенного склада. Прощай свободный рынок, здравствуй монополия. А вот и первые ласточки этого процесса.

А теперь самое неприятное. Как нам стало известно, японский производитель на букву "H" собирается последовать примеру BMW и уже направила соответствующее письмо в таможенные органы РФ. Другие японские производители пока следят за ситуацией, но и в их намерения входит обращение в таможню с просьбой о защите "авторского права".

Что происходит? Происходит монополизация рынка, которой способствует дыра в Статье 14.10. КоАП. В скором времени нам придется забыть о покупках полюбившихся иномарок за рубежом, о быстрой и демократичной по цене доставке запчастей для своих машин.

Мы близко познакомимся: с очередями на автомобили, с ожиданием комплектующих по два-три месяца или с отказом их доставить, а главное с новыми ценами, которые будет диктовать не рынок, а импортер-монополист.

Пока Государственная Дума еще не наделила таможенные органы правом прямо на границе решать: что "контрафакт", а что нет, но это случится, очевидно, 25 октября. Пока еще Верховный Суд не принял постановления, которое запретит любой несогласованный с производителем ввоз товара на территорию Российской Федерации, пленум Верховного Суда будет этой осенью.

Времени осталось очень мало. Нам остается только надеется, что здравый смысл победит.