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В России выйдет своя версия телепередачи Top Gear
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В конце года на российском телевидении стартует местный аналог популярной во многих странах передачи Top Gear. Россия станет второй после Австралии страной, где будет запущен подобный проект.
Российская версия журнала Top Gear успешно выпускается в РФ с 2004 года, поэтому владельцы бренда TG решили перейти на новый уровень. Надеясь на теплый прием у зрителей, команда Top Gear приготовит для начала 15 серий российской версии передачи.
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