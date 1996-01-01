Повод не покупать Corolla

Случилось так, что самый угоняемый в России автомобиль Volkswagen Passat уступил свою пальму первенства Toyota Corolla, которая весьма популярна и в "праворульных" регионах. Именно так гласит статистика угонов, составляемая ГИБДД.

На третьем и четвертом месте тоже Toyota - Avensis и Camry, а на почетном четвертом - наш родной ВАЗ-2114. Причин угона называется множество: массовость, популярность, плохая сигнализация... Но все ниточки ведут к другой причине - востребованности. Это что же? Получается, что хоть и косвенно, но мы сами угоняем свои автомобили?