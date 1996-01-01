Сами себе гаишники

Во Владивостоке автолюбители, двигаясь с улицы Гоголя в сторону фуникулера, где ныне проводится первый этап работ по возведению моста на м. Чуркина, открыли свою схему движения. Теперь в районе молодежного центра ДВГТУ появилось новое "кольцо".

Автомобилисты, которые не обращают внимания на дорожные знаки и не знают о перекрытом проезде через фуникулер на проспект Красоты, а также не ориентируются в данном районе, упираются в бетонные стены. Но на этом они не останавливаются. Водители разворачиваются по "кольцу" и едут в обратном направлении, чтоб достичь своей цели подняться на проспект Красоты.

Проехав через внутридворовый проезд (улицу Огаревскую, недоезжая библиотеки ДВГТУ), им приходится столкнуться еще с двумя проблемами.

Во-первых, на повороте на улицу Огаревскую, прямо посередине дороги, образовалась большая яма, которую объехать просто невозможно. Машины проваливаются колесами в эту яму, но, к счастью, выезжают самостоятельно, эвакуатор пока не требуется.

Во-вторых, подъем с Гоголя на проспект Красоты на время "стройки века" в принципе невозможен. Об этом еще не все автолюбители знают. Проехав через улицу Огаревскую и поднимаясь на проспект, водители видят перед собой горы земли, строительные машины и месиво грязи. Развернувшись, они едут в обратном направлении.