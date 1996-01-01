Ремонт трассы по направлению на БАМ близится к завершению

Реконструкция объездной дороги по Выселковой как по направлению к ул. Русской и Бородинской, так и к ул. Тухачевского близится к завершению.

Первое, что бросается при съезде с Рудневского моста - это появление "отбойников", которые странным образом отгородили одну из проезжих полос. Через какое время на всем протяжении до поворота там будет красоваться современное металлическое ограждение.

Однако главное открытие ждет тех водителей, которые свернут с Выселковой по направлению на БАМ.

Реконструкция проезжей части подходит к своему логическому завершению: асфальтовое дорожное полотно уже положено на всем протяжении, в настоящее время идет обустройство обочин.