Меридианы дорожного беспредела

Признаться честно, я очень люблю приморскую осень. За мягкий и продолжительный переход от лета к зиме. За красоту увядающей природы. За то, что люди, приехавшие из отпусков и отгулов, отдохнули и не такие "требовательные" к окружающим, как, скажем, весной или зимой. Да много этих "за", которые делают приморскую осень неповторимой.

И какое же разочарование и последующее раздражение вызывают действия отдельных лиц и организаций, одним махом смазывающие "приятные осени моменты".

Взять хотя бы кинофестиваль "Меридианы Тихого", вот уже шестой год радующий верхушку краевой власти, ее родню и несколько сотен "истинных" ценителей "изящного искусства". Увы, за эти годы так и не была отполирована организация движения на время проведения фестиваля. Хотя фестиваль - лишь элемент неуважения и наплевательского отношения к рядовым автолюбителям, с которым они сталкиваются повсеместно.

Не имея ничего против самого факта встречи в нашем городе кинодив и киномонстров, хотелось бы спросить организаторов, каким они думали местом, отдавая приказ о 5-6-часовом вечернем перекрытии транспортных узлов и перекрестков в районе площади "трех вокзалов", 1-й Морской, Бестужева и Тигровой? Даже беглого взгляда на деловой Владивосток и поверхностной оценки логических цепей и связей южной окраины города достаточно, чтобы понять, какой автомобильный коллапс ожидает центр Владивостока, перекрой хоть один выезд с п-ва Эгершельда.

На время проведения фестиваля перекрывали два выезда плюс ставили "кирпич" на подъеме по Посьетской в сторону Фрунзенского РОВД. Ситуацию усугубляли сезонные "кладоискатели" из числа ремонтников теплотрасс на той же Верхнепортовой, где трубы уже поменяны, но заделать дырку в дороге не хватило то ли асфальта, то ли желания. Прекрасной иллюстрацией того, к чему привели такие "перекрытия", стала пятница 19 сентября, когда тысячи обезумевших от жары автолюбителей пытались вырваться из ставшего в одночасье ненавистным полуострова.

Единственной лазейкой, ведущей из этого пекла, была Алеутская, куда стекались потоки с Нижне- и Верхнепортовой, Посьетской, 1-й Морской, Светланской и прочих примыкающих улиц. Но она была забита в обе стороны большегрузным транспортом, автобусами и редкими "легковыми" счастливцами. Тут еще не кстати трамваи, пользы от которых в таких заторах ноль (пешком в такой ситуации сподручнее), но своими громоздкими кузовами заняли остатки свободного пространства.

В это самое время десятки инспекторов ГАИ вместо того, чтобы придерживать транспорт на второстепенных и примыкающих к главным дорогах и улицах, и организовывать движение, охраняли покой и свежий воздух киношной братии.

В итоге поездка от спорткомплекса "Гавань" до гипермаркета "В-Лазер" заняла 2 часа с хвостиком. Были периоды, когда потоки стояли без малейшего движения по 30 минут!

На всем протяжении нам не встретился ни один инспектор, в то время как, "сверкая блеском" мигалок, патрульные машины ДПС уносили своих седоков подальше от агонизирующего центра. Разумеется, по встречным полосам, там, где они были еще свободны.

На днях я поинтересовался у знакомого инспектора ДПС, кто во Владивостоке занимается и занимается ли вообще организацией движения? Существуют ли оперативные сценарии на случай возникновения чрезвычайных дорожных ситуаций? А то, что кинофестиваль в центре города, да еще вечером, в конце рабочей недели в хорошую погоду - ЧП, думаем, спорить никто не будет. Ответ сразил наповал: "А зачем это тебе?"

Да затем, чтобы знать, планировать и видеть, где житель и гость Владивостока при перемещении из пункта "А" в пункт "В", потеряет меньше времени и денег, сожжет меньше топлива и сохранит здоровье, в первую очередь, нервное.

А какое оно может быть, здоровье, скажем, у человека, живущего за городом, а работающего на том же Эгершельде, когда он не только вечером, благодаря фестивалям, футболу или просто чиновничьему сейшну в районе "трех вокзалов", вынужден спать не ложиться, чтобы успеть и домой, и на работу?

Опять же, не далее как в прошлый четверг, когда ни премьер, ни полпред в наших окрестах замечены не были, пробка растянулась на пять километров и не хотела рассасываться почти час. Как говорят пригородные жители, она, т.е. пробка, уже получила статус "ежедневной", и никто не способен ее разрулить.