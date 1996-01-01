Налогообложению сегодня подлежат даже сгоревшие и разбитые автомобили

Плательщиками транс-портного налога призна-ются организации, на которые зарегистрированы транспортные средства, сказано в Налоговом кодексе. И до тех пор, пока ТС, являющееся объектом налогообложения, зареги-стрировано, налог нужно платить. Даже в самых неоднозначных обстоя-тельствах.

Нередко возникают ситуации, когда транспорт фактически не используется налогоплательщиком или даже не существует как таковой в силу утилизации. Нужно ли платить налог в таких случаях? Суды отвечают на этот вопрос по-разному.

Например, постановлением ФАС ПО от 11 октября 2007 г. N А65-21847/2006-СА1-19 отменен акт апелляционной инстанции о взыскании с компании транспортного налога. "Арбитры пояснили, что сама по себе регистрация ТС в органах ГИБДД при фактическом отсутствии объектов налогообложения не является основанием для исчисления и уплаты налога.

Иную позицию занял ФАС ЗСО в постановлении от 2 июня 2008 г. N Ф04-3010/2008 (5628-А27-15) (5058-А27-15). Суд указал на необходимость начисления налога за период со дня списания изношенного ТС с баланса по день снятия его с учета в ГИБДД.

Аналогичной позицией руководствовался Арбитражный суд ХМАО в решении от 19 июля 2004 г. N А75-2141-А/04, признавая законным начисление транспортного налога за автомобиль, хотя и сгоревший, по утверждению налогоплательщика, но с учета не снятый. Поэтому организациям при списании ТС с баланса лучше обращаться в органы ГИБДД и снимать авто с учета в связи с утилизацией.

Тем более что такая обязанность возложена на владельцев ТС Правилами регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД. Необходимо уплачивать налог и в случае фактической неэксплуатации (из-за аварии, поломки) машины, не списанной с баланса. Об этом говорится в постановлении ФАС УО от 31 марта 2005 г. N Ф09-1093/05АК".

Если у вас нет машины

"Для налогообложения имеет значение факт регистрации, а не состояния ТС, - заявляет Дмитрий Путилин, управляющий партнер консалтинговой компании Tax Group. - Если ТС сгорело или сгнило, нужно снять его с учета, получить в ГИБДД акт о снятии с учета в связи с утилизацией. В таком случае налог начисляться не будет". Об этом говорится в постановлении ФАС ВВО от 27 июля 2007 г. N А29-8682/2006.

Угнанный автомобиль исключается из налоговой базы по транспортному налогу (подп. 7 п. 2 ст. 358 НК). Для этого организации необходимо представить налоговикам подлинники справок об угоне, выдаваемых органами МВД (ГУВД, ОВД, УВД), которые осуществляют работу по расследованию и раскрытию преступлений, в том числе угонов (краж) транспортного средства (письмо УФНС по Москве от 15 января 2008 г. N 18-12/4/002041).

Аналогичные разъяснения дают налоговики других регионов. При этом в некоторых субъектах федерации инспекторы даже утвердили унифицированные формы уведомления ИФНС об угоне автотранспорта (письмо УМНС по Новосибирской области от 11 ноября 2003 г. N ВГ-18-06/17225). К таким уведомлениям должны прилагаться подтверждающие угон документы.

Тем не менее милицейскими справками перечень доказательств не ограничивается. Например, в постановлении ФАС СЗО от 10 марта 2006 г. N А13-8082/2005-19 судьи указали, что факт угона подтверждается обвинительным приговором суда. Это обстоятельство освобождает компанию от уплаты налога, даже если, по данным ГИБДД, машина все еще значится за организацией.

Всем известно, что платить транспортный налог нужно по местонахождению ТС (п. 1 ст. 363 НК). Местом нахождения автомобилей считается место государственной регистрации, а при отсутствии такового - место нахождения или жительства собственника имущества (п. 5 ст. 83 НК). Но где платить налог, если автомобиль фактически используется филиалом фирмы в другом месте?

Арбитражные суды нередко поддерживают точку зрения, согласно которой регистрация транспортного средства при его фактическом отсутствии не является основанием для уплаты налога (постановление ФАС УО от 30 августа 2007 г. N Ф09-5897/07-С3).

"При принятии решения о том, уплачивать ли транспортный налог по фактически отсутствующим, но зарегистрированным на компанию ТС, надо учитывать, что, если организация примет решение не платить налог, это приведет к претензиям со стороны налоговиков, оспаривать которые придется в суде", - полагает Сергей Гаврилов, юрист коллегии адвокатов "Юков, Хренов и Партнеры".

Как вариант при регистрации ТС по месту нахождения филиалов (представительств) организаций в свидетельствах о регистрации и паспортах транспортных средств можно указать в качестве собственника машин юридическое лицо, а в графах, содержащих адресные данные, - адрес филиала (приказ МВД от 27 января 2003 г. N 59). Тогда транспортный налог будет подлежать исчислению и уплате в бюджет по месту нахождения филиала.