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Русские в Монголии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Команда Sumotori, прошедшая автопробегом Владивосток-Улан-Батор-Владивосток и принявшая участие в гонке "Ралли Монголия- 2008", вернулась во Владивосток. Для пилота Леонида СМАГИНА и штурмана Александра ГОРБАЧЕВА, выступавших на Suzuki Escudo, спортивным итогом стало 5 место в общем автозачете и 2 место в своем классе. Для компании "Технохолдинг SUMOTORI" ралли стало первым и, по словам президента компании Виталия ВЕРКЕЕНКО, не последним опытом участия в престижной международной гонке.

Технический директор автопробега "Sumotori-рейда" и руководитель Приморской автоспортивной федерации Максим НАУМЕЦ получил разрешение от главного организатора соревнований "Ралли Монголия" президента SSER organization ЯМАДА Тэцу представлять "Ралли Монголия" на российском Дальнем Востоке. "В этом году мы были единственной русской командой на джипе, в следующем году надеемся выставить несколько, - сказал "ЗР" Максим Наумец. - Добавим всем участникам немного русского драйва!".

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