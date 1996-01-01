Возвращение горожан из отпусков Владивосток встретит новыми автопробками

Ремонт дорожного покрытия во Владивостоке идет полным ходом, и конца ему не видно. "Ренессанс" затронул не только главные дорожные артерии, но и многие внутриквартальные пути-дорожки.

Даже многострадальную яму на ул. Башидзе, что в районе дома №14, к слову, глубиной почти 1,5 м, засыпали и закатали в асфальт. Теперь, кто помотористей не стоит по 20 минут в ожидании своей очереди, чтобы проехать по Тополиной аллее, а "огородами-огородами" уходит с Океанского проспекта, мимо Покровского парка, через Башидзе и буквально выскакивает к кольцу Инструментального завода.

Кстати, об этом кольце. Здесь пока новым асфальтом не пахнет. Однако лица, отвечающие во Владивостоке за организацию движения, посчитали, что кольцо сильно загружено, а посему тем, кто движется со стороны ул. Острякова, въезд и дальнейшее движение по нему позволительно только после съезда на Тополиную аллею и поворота на 180 градусов с возвращением по аллее к… Инструментальному кольцу.

По словам заместителя главы администрации Владивостока Сергея ЧЕРКАСОВА, пока это лишь эксперимент, проводимый совместно со службами ГАИ. Если он окажется успешным, такая дорожно-транспортная схема станет постоянной.

Хотя в кулуарах самой городской ГАИ поговаривают, что бордюрный камень, который уже установлен, и образованная от него овально-треугольная форма в ожидании грунта под клумбу, установлены неспроста.

С одной стороны, реорганизация движения - разгрузка непростого дорожного узла, с другой - намек ночным стрит-рейсерам, считавшим кольцо своей вотчиной, чтобы те отправлялись на поиск нового для себя "стойбища".

На сегодняшний день практически закончилось расширение проезжей части дороги на Партизанском проспекте от кольца "Инструментальный завод" до городской картинной галереи.

Пока наши среднеазиатские "помощники" заканчивают отсыпку косогоров под будущий тротуар, жители города задаются вопросом: "Что это было?"

Проблему пробок в утренние и вечерние часы-пик эта метровая "добавка" не решила и не решит, минимум, до ноября, пока опять не возобновится движение по ул. Суханова. Что, собственно, в городской администрации и городской автоинспекции не скрывают.

Зато проигравших и натерпевшихся - уже хоть пруд пруди. Это, в первую очередь, пешеходы, которых, по сути, выдавили на проезжую часть, да мелкие ларечники-лоточники, коим пришлось потесниться уже на придомовые территории, в свою очередь, вызывая законное возмущение ТСЖ. Больше всего пострадали жители расположенных вдоль проспекта домов. Чадящий и коптящий автомобильный поток стал на метр ближе к их подъездам и окнам.

Кроме того, на этой неделе должен начаться "ренессанс" на Жигура, "Красного знамени", многострадальной Татарской, Амурской и т.д.

Не отстают от дорожников энергетики. Так, еще в понедельник в связи с началом производства работ по реконструкции теплотрассы и водоотведения вплоть до 1 октября изменилась схема движения по ул. Кирова.

Ремонт затронет участок от перекрестка на ул. Магнитогорскую до больницы ДВО РАН. Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока со ссылкой на управление транспорта, на этот период движение общественного транспорта будет осуществляться следующим образом: маршрут №23л "Пл. Луговая - ул.Кирова - больница ДВО РАН": пл. Луговая - Центр - ул.Кирова, 32 - Автовокзал - Центр - пл. Луговая. Маршрут №43 "Вторая речка - больница ДВО РАН": Вторая речка - ул. Чкалова - больница ДВО РАН - ВМУ. И в обратном направлении: ВМУ - больница ДВО РАН - ул. Чкалова - ул. Енисейская - Вторая речка.

Кроме этого за энергетиками и эксплуатационниками есть другие должки, которые к массовому возвращению жителей города из отпусков неплохо было бы отдать. Так, уже месяц ежедневными авариями семафорит о себе траншея на ул. Фадеева. И без того сложный для разгадки перекресток ул. Фадеева и Стрелковой венчает траншея глубиной три метра.

На прошлой неделе там еще были рабочие, в начале этой они исчезли…