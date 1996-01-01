Дневник "Sumotori-Raid": торжественное закрытие и заслуженная благодарность

На торжественном закрытии "Ралли Монголии - 2008" команда "Сумотори" получила специальный приз "За силу духа". Главный организатор "Ралли Монголии" Ямада Тецу лично поблагодарил участников автопробега "Владивосток-Улан-Батор" за проявленную во время гонок внимательность и солидарность по отношению к другим командам. Терухито Сугавара без всяких официальных церемоний просто выпил с командой "за жизнь" и пообещал вернуться во Владивосток при первой возможности. На радостях команда пообещала ему охоту, рыбалку, застолье и все сопутствующее дружеским посиделкам.

13 августа участники автопробега "Владивосток-Улан-Батор" без особых сложностей пересекли монгольско-российскую границу. Сотрудники транспортной таможни с российской стороны были несколько удивлены заменой перевозимого на автомобиле технической поддержки транспортного средства. Вместо боевой гоночной Судзуки - пострадавший.

ПАРНЕРЫ "SUMOTORI - RAID"