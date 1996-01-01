Средняя стоимость иномарки в России - $ 15 000

Согласно данным таможенной статистики, в первой половине 2008 года в Россию было ввезено 986,7 тыс. легковых автомобилей на сумму $14,65 млрд. Это на 44,8% больше, чем за первое полугодие 2007 года. При этом из стран СНГ было импортировано 80,3 тыс. машин на сумму $582,7 млн, а из стран дальнего зарубежья - 906,3 тыс. единиц на $14,1 млрд.

Согласно оценке отдела аналитики "Автостат", на долю новых автомобилей по итогам полугодия приходилось 78% (769 тыс.) от общего объема импорта, оставшиеся 22% (217 тыс.) ввезенных в страну автомобилей - подержанные иномарки. Лидирующие позиции по ввозу в нашу страну автомобилей уверенно занимают две японские марки - Toyota и Nissan. Суммарно их доля в общем объеме ввоза превышает 25%, а среди подержанных иномарок составляет почти половину.