Дневник "Sumotori-Raid" : неприятные сюрпризы

Третий этап гонки Ралли Монголии пришлось отложить из-за погодных условий. Вертолет сопровождения не смог подняться в воздух в условиях низкой облачности.Поскольку третий этап должен проходить в пеках Гоби,организаторы решили не рисковать.

Что касается прохождения второго этапа гонки - 600 километров по проселочным дорогам Монголии от Церцелега до Улистая, то по словам российских гонщиков, он не был особенно сложным. С трудностями столкнулись мотоциклисты, примерно 300 километров пришлось проехать под проливным дождем.

С основными сюрпризами второго дня соревнований участники столкнулись уже на бивуаке. Камаз сопровождения с личными вещами спортсменов достиг конечной точки маршрута лишь под утро. Большинству гонщиков пришлось коротать ночь на голой земле в одной из юрт организаторов. Российская команда также осталась без грузовика сопровождения- он не смог ночью пройти в дюнах. Снять грузовик с песков удалось только утром. На помощь пришел Терухито Сугавара на Хино.

Российскую команду от сложной ночевки спасло только то,что джипы сопровождения имели запас еды,воды,согревающих напитков и палатки спортсменов.

ПАРНЕРЫ "SUMOTORI - RAID"