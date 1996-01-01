В составе команды Sumotori-Racing - корреспондент газеты "Золотой Рог"

Вчера в полдень от выставочного комплекса Sumotori в поселке Угловое Приморского края на "Ралли Монголии", которое пройдет со 2 по 9 августа, отправилась российская команда Sumotori-Racing.

Автоколонна пройдет через города Дальнего Востока и Сибири: Хабаровск, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ и повернет на Улан-Батор.

В составе команды на ралли выдвинулись: Терухито Сугавара на на грузовике HINO RANGER 500, две машины Toyota Land Cruiser (1997 г.), Nissan Safari (1999 г.), Nissan Safari (1990 г.) и Toyota Hilux Surf ( 1989 г.).

В настоящее время команда Sumotori-Racing - единственный представитель России на "Ралли Монголии".

"Ралли Монголии", или, как их еще называют "Азиатский Дакар" проводится уже несколько лет и проходит по сложнейшей пересеченной местности пустыни Гоби. После отмены знаменитого марафона "Дакар-2008" интерес гонщиков сместился к другим континентам. Так как следующий "Дакар" должен пройти только в следующем году в Аргентине и Чили, "Ралли Монголии-2008" обещает быть особенно интересным.

ПАРНЕРЫ "SUMOTORI - RAID"