ЛикБЕЗ: стойки стабилизатора

Разумеется, каждый из элементов и компонентов подвески автомобиля, помимо выполнения своих сугубо специфических функций, опосредованно отвечает и за безопасность передвижения в целом. И лишь для одного узла приоритетной задачей является прямое обеспечение этой самой безопасности (а заодно и комфортности). Речь идет о стабилизаторе, и в основном о его стойках.

Итак, стабилизатор поперечной устойчивости (иногда его еще называют "курсовой") - одна из самых, на первый взгляд, примитивных деталей автомобиля. Он представляет собой U-образную штангу с изогнутыми под определенным углом концами.

Специфика расположения и конструкции

Из-за специфического расположения некоторых агрегатов и узлов автомобиля, находящихся в нижней части кузова, не всегда возможно сделать центральную часть этой штанги прямой, поэтому на многих моделях встречаются более сложные ее конфигурации. Производят стабилизаторы, как правило, из цилиндрического профиля, используя в качестве материала специальную сталь, способную при скручивании работать как упругий элемент по принципу торсиона.

Крепление штанги осуществляется резиновыми втулками к кузову или подрамнику транспортного средства в двух точках. Поскольку стабилизаторы работают только в плоскостях, приближенных к горизонтальным, это накладывает некоторые ограничения на компоновку автомобиля. Чтобы их избежать, стабилизаторы соединяют с несущими элементами подвески: рычагами или амортизаторами посредством стоек в вертикальной плоскости.

Предназначение стабилизатора - обеспечение за счет своего внутреннего сопротивления уменьшения крена кузова и повышение устойчивости автомобиля в движении при воздействии боковых сил (на поворотах, виражах и т. д.). Принцип действия до банальности элементарен. Когда машина заходит в поворот, упругие элементы подвески под действием центробежных сил по одному ее борту сжимаются, а по другому - растягиваются.

Создается крен. В этот момент стабилизатор скручивается, стремясь приподнять автомобиль со стороны крена. С другой стороны он, наоборот, старается кузов опустить, сжимая упругий элемент подвески. Таким образом, транспортное средство выравнивается по отношению к плоскости дороги. Большинство же современных АТС с многорычажными независимыми подвесками оснащаются именно стабилизаторами на обеих осях.

Ошибочно думать, что выход стабилизатора из строя (в подавляющем большинстве случаев неисправности проявляются как раз в стойках, поскольку штанга стабилизатора - металлическая балка, ломающаяся крайне редко) никак не скажется на качестве движения. Наоборот, езда на машине с неработающими стойками может привести к серьезной аварии.

Все дело в стойках

Стойки же стабилизатора могут иметь разную конструкцию. В любом случае это будет некая центральная часть, выполненная из металла (стержень) или пластика, на концах которой имеются крепежные узлы, представляющие собой либо два шаровых шарнира, либо шарнир и втулку, либо две втулки, либо шарнир с одной стороны и резьбу с другой.

В месте смыкания наконечника и металлического стержня имеется утончение - своего рода "шейка". Она нужна для того, чтобы при определенном превышении нормативной нагрузки на стойку стержень сломался именно на этом участке. В противном случае стойка запросто превращается в металлическую стрелу, которая может пробить днище автомобиля, выйти в салон и причинить вред пассажирам.

Кстати, на многих внедорожниках стойки стабилизатора являются регулируемыми - при езде по бездорожью они отключаются. Это нужно для того, чтобы на маленькой скорости (чаще всего не более 20 км / ч) при проезде больших неровностей автомобиль не перевернулся, т. е. колесо свободно поднялось, потом свободно же опустилось, и при этом кузов автомобиля сохранил горизонтальное положение.

Диагностика

Иногда симптом неисправности стойки может заключаться в том, что автомобиль плохо выходит из крена (если оторвало одну из стоек), хотя в 90 % случаев основной признак - стук в подвеске (если мы имеем дело со стойками, фиксирующимися посредством шаровых шарниров). Со стойками же на втулках дело обстоит сложнее, поскольку, даже когда резинка "съедается", стук возникает не всегда. Чаще он более приглушенный - настолько, что его трудно услышать в салоне.

Диагностика неисправности в стойке достаточно проста. Автомобиль вывешивается на подъемнике как минимум одной осью (если вывешивать одно колесо, стабилизатор пойдет враспор и что-либо определить будет невозможно).

Когда вывешены оба колеса, можно посмотреть, подергав штангу стабилизатора и оценить состояние шаровых шарниров: надежно ли зафиксирован шаровой палец, болтается ли он, не стучит ли. То есть все детали диагностируются совершенно нехитрым путем, при помощи подручных средств, на предмет люфтов.

Подобным образом - кстати говоря, с помощью ломика - диагностируются все шаровые шарниры. Если имеется свободный ход, то лучше подумать о замене.

Шаровой палец достаточно плотно крепится к амортизатору или рычагу, и потому нехорошо, если он легко раскачивается в своем гнезде.

С втулками все еще проще. По мере износа резина с одной стороны "подъедается", видно, что болт соприкасается с железной частью детали. Это и есть самый главный признак необходимости замены. А вот на популярных ныне стендах подобные вещи определить сложно. Они могут показать присутствие нарушений в элементах подвески, но такого оборудования, которое установило бы, что неисправна именно стойка, пока еще, к сожалению, нет. Существуют специальные приборы для проверки самих стоек, но это уже индустриальные устройства, достаточно дорогие, приобретать их сервисному предприятию нет никакого смысла.

Замена и ремонт

При замене стоек стабилизатора нужно обязательно вывешивать автомобиль, или, по меньшей мере одну ось - ту, на которой меняются стойки (либо на подъемнике, или хотя бы на домкрате). Это нужно для того, чтобы придать подвеске равновесное состояние. Если поднять только одно колесо, то стабилизатор скрутится и начнет тянуть подвеску вниз. И даже если удастся вытащить старую стойку, то новую корректно поставить не получится.

Самая распространенная ошибка, ведущая к преждевременному выходу стоек из строя, - это именно их замена при невывешенной оси.

При этом не стоит забывать, что после монтажа новой детали на весу гайки только наживляются и немного прикручиваются. Но не до конца. Финальное затягивание выполняется на опущенной машине, когда подвеска и, соответственно, стойка займут свое рабочее положение.

На самом шаровом пальце есть захват для инструмента, чтобы не провернуть его при закручивании. Обязательно при проведении операции надо фиксировать инструмент (обычный рожковый ключ) на специально предназначенных для этого местах.

Размер имеет значение

Предельно внимательно отнеситесь к подбору стоек. Несмотря на то, что некоторые стойки для различных машин визуально очень похожи, они не являются взаимозаменяемыми. Многие механики думают, что длина стойки не имеет особого значения, и ставят то, что подходит. Но из-за этого уменьшается ход подвески в целом, вследствие чего может вырвать штангу стабилизатора, а балка может погнуться, упереться в кузов, согнуть рычаг и т. д.

Да, конечно, короткая стойка может запросто подойти вместо длинной - размеры крепления идентичны, винты идентичны, шаг резьбы тоже идентичен, вот только стержень короче, но если немного поджать, стянуть, приложить силу, подбить молоточком, то все красиво входит. Однако этого делать нельзя.

Что уж греха таить, частенько, не имея на складе подходящей по спецификации детали, берут похожую с совпадающим крепежом. Но в стабилизаторе этот сантиметр может сыграть решающую и зачастую трагическую роль. Поэтому никогда не идите на поводу у кладовщика, подсовывающего вместо регламентированной "ну очень похожую деталь".

Вообще, возьмите себе за правило при работе не только со стойками, но и со всеми элементами подвески: если для установки детали требуется приложить большое усилие, если она очень туго идет, значит, вы что-то делаете неправильно. А помогать себе кувалдой однозначно запрещено!