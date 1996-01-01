"Змеинка" называет сильнейших в дрифте

На неделю позже, 12 июля, на картодроме "Змеинка" все же состоялся третий этап открытого чемпионата Приморского края по дрифту.

На этот раз участие в соревнованиях принимали 8 спортсменов из Владивостока, Уссурийска и Хабаровска. Из потерь - на старт не смог выйти Александр Крупин.

На этот раз заезды проводились поочередно - в обе стороны движения по кольцу, придав происходящему некоторую интригу.

Во время квалификации практически все участники демонстрировали хороший дрифт и высокую скорость. Однако из борьбы все же выбыли хабаровчанка Татьяна Соколова и Денис Ингалычев из Владивостока.

Нешуточная борьба за пятое место развернулась между Вячеславом Шаврановским и Игорем Троценко: соперники выявляли сильнейшего в течение десяти заездов! В результате пятое место по праву досталось Игорю из Уссурийска.

Полуфинальные пары выглядели так: Авшаров - Пягай, Тараненко - Семенюк.

И если на предыдущих этапах в финале была затяжная борьба, то теперь гонщики укладывались в два круга. По итогам, из первой пары в финал вышел Константин Авшаров, из второй - Андрей Тараненко. За бронзу соперничали Дмитрий Семенюк и Сергей Пягай. Однако устранение всех технических неполадок болида позволило взять верх Сергею.

А в финале сошлись Константин Авшаров и Андрей Тараненко. Но грубая ошибка последнего (разворот авто) на треке принесла победу Константину в первом же заезде.