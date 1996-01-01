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"Форд Т" до сих пор на ходу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
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Трудно поверить, что этому четырехколесному, отполированному до зеркального блеска красавцу перевалило за восьмой десяток! Тем не менее музейная табличка в пух и прах разбивает все сомнения. Автораритет, гордость здешней экспозиции, автомобиль модели "Форд Т" сошел с конвейера 80 лет назад.

А самый первый "Форд Т" с клеймом made in USA выкатился за ворота автозавода вообще 100 лет назад, аж в 1908 году.

Как рассказал "ЗР" директор музея автомотостарины Николай Алексеевич ШУЛЬЖИЦКИЙ, "Форд Т" был надежной, недорогой и самой популярной машиной. Ежегодно компания выпускала два миллиона автомобилей модели "Т", каждая из которых стоила всего 260 долларов. Этим автомобилем было очень просто управлять, он не требовал сложного технического обслуживания. Благодаря свои ходовым качествам, машина могла осилить даже сельские дороги. Появление "Форда Т" дало толчок для наступления эры личного автотранспорта как в Штатах, так и в Европе.

Что касается Владивостока, то самые первые авто здесь появились в 1906 году, и этими машинами были "Форд А" выпуска 1903 года.

Любопытна история появления "Форда А" во Владивостоке. Во время русско-японской войны 1904-1905 годов в Маньчжурии работала американская миссия Красного Креста. В связи с необходимостью передвигаться вдоль линии фронта, миссия попросила госдепартамент США предоставить ей транспортные средства. И летом 1905 года в Россию было отгружено три автомобиля "Форд А". Однако пароход, на котором перевозили машины, во время шторма получил значительные повреждения и встал на длительный ремонт в Гонолулу.

А в августе 1905 года война закончилась и американская миссия покинула Маньчжурию. Судно же после ремонта отправилось сначала в Новую Зеландию, затем в Индию и только в декабре 1906 года бросило якорь в порту Владивосток.

И тут выяснилось, что чиновники из госдепартамента забыли об автомобилях! В результате недолгих разбирательств одну машину предоставили консулу США во Владивостоке Роджеру ГРИНУ. Вторую консул оставил для американского военного министра Уильяма Хоурда ТАФТА, которого ожидали в России. А третий "Форд А" купил житель Владивостока, присяжный поверенный Преображенский. К сожалению, до наших дней ни одна из этих машин не дожила.

А музейный старичок "Форд Т" до сих пор на ходу: заливай бензин и стартуй. Но, по словам Николая Шульжицкого, жалко убивать на наших дорогах такого красавца.

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