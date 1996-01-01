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"Семилетки" запретят
В правительство внесены предложения об изменении системы взимания импортных пошлин на легковые автомобили.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Андрей Дементьев сообщил, что министерство внесло в правительство предложения об изменении системы взимания импортных пошлин на легковые автомобили и повышении ввозных пошлин на грузовые автомобили. Он дал понять, что Минпромторг пошел навстречу ряду автоконцернов, предлагающих распространить практику взимания импортных пошлин с семилетних автомобилей на пятилетние, сообщает "Коммерсантъ".
Напомним, в конце мая Минпромторг направил на согласование ведомств комплекс мер по развитию автопрома, согласно которым в июле должен быть подготовлен проект постановления правительства о выравнивании ставок ввозных таможенных пошлин на новые и подержанные автомобили. К этому же сроку планируется разработать проект постановления правительства об изменении тарифов на ввоз грузовых автомобилей.
Ожидается, что на автомобили старше пяти лет будет отменена так называемая адвалорная ставка, то есть ставка, исчисляемая в процентах от таможенной стоимости перемещаемого товара. Сейчас для новых автомобилей и автомобилей до семи лет она составляет 25% стоимости.
В итоге на автомобили старше пяти лет с объемом двигателя менее 1 л предлагается установить ввозную пошлину в размере $1,4 за 1 куб. см; при объеме двигателя 1-1,5 л - $1,5 за куб. см; 1,5-1,8 л - $1,6 за куб. см; 1,8-3 л - $2,2 за куб. см; свыше 3 л - $3,2 за куб. см.
Кроме того, предлагается повысить до 15% пошлины на грузовые автомобили с дизельными двигателями по всем категориям и ввести повышающие коэффициенты для базовых ставок транспортного налога в отношении грузовиков и автобусов.
На автомобили, выпущенные менее трех лет назад, предлагается установить коэффициент на уровне 1, свыше трех лет - 10, свыше пяти лет - 20, свыше 10 лет - 30.
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