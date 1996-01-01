Хабаровские автомобилисты будут протестовать против роста цен на топливо

Хабаровского края намерены в ближайшее время провести акцию против роста цен на бензин и дизельное топливо, стоимость которых с начала июля на АЗС "НК-Роснефть" выросла в среднем на один рубль, сообщил в четверг представитель Хабаровского отделения всероссийского общества автомобилистов.

"Акция протеста, скорее всего, состоится уже в июле, необходимо как-то стабилизировать цены на топливо, сырье для которого добывается в нашей же стране, надеемся, что нас поддержат автомобилисты в других регионах Дальнего Востока", - рассказал представитель общества автомобилистов.

Как сообщили в управлении антимонопольной службы по Хабаровскому краю, с начала июля цены на топливо поднялись на АЗС компании "НК-Роснефть" на бензин - на рубль, на дизтопливо - на полтора рубля, "НК-Альянс" по состоянию на четверг цены не поднимала.

"В январе-апреле этого года повышение стоимости на топливо крупнейшими поставщиками нефтепродуктов стало поводом для проверки. По ее итогам Хабаровское УФАС возбудило дело по признакам нарушения ОАО "Хабаровскнефтепродукт" (от "НК-Альянс") и ООО "РН-Востокнефтепродукт" (от "НК- Роснефть") федерального закона "О защите конкуренции", дело находится в стадии производства", - рассказал собеседник.

В настоящее время стоимость литра бензина на АЗС "НК-Роснефть" в Хабаровске составляет Аи-76 - 22,7 рублей, Аи-92 - 26,2 рубля, Аи-95 27 рублей, дизельное топливо 26,2 рублей. На АЗС "НК-Альянс" Аи-80 - 21,99 рублей, Аи-92 - 25,69 рублей, Аи-95 - 26,29 рублей, дизтопливо - 24,99 рублей. Эксперты считают, что рост цен на топливо будет продолжаться и дальше.