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Служба ГАИ-ГИБДД отметила свое 72-летие

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

3 июля на улицах Владивостока водители и автоинспекторы вдруг стали взаимно вежливы. Секрет прост - работники жезла отмечали свой профессиональный праздник.

На торжественном собрании, посвященном 72-й годовщине образования службы ГАИ-ГИБДД УВД Приморского края, председатель приморского парламента Виктор ГОРЧАКОВ поздравил личный состав и, вручая почетные грамоты Законодательного собрания лучшим офицерам, отметил высокие показатели в оперативной деятельности. В 2007 г. госавтоинспекторами было раскрыто 2 600 преступлений, из них 428 угонов, изъято 1 800 единиц оружия.

"Служба носит название государственной, что определяет важность решаемой задачи, - отметил Виктор Горчаков, но признал, что безопасность и отсутствие пробок обеспечивают хорошие дороги. Он рассказал, что в крае финансово усилены программы, направленные на повышение безопасности движения. Так, согласно программе "Дороги края" сотни километров в городах и селах будут реконструированы, оденутся в асфальтобетонное полотно, а программа "Повышение безопасности дорожного движения в Приморском крае" получит в 2008 г. 164 млн руб. Хорошие дороги - залог сокращения ДТП автомобилистов - это отмечали все. Так, поздравляя сотрудников приморской ГИБДД, депутат Думы Владивостока Олег ХРАМОВ отметил, что безопасность на дорогах - совместная задача всех уровней и ветвей власти. Он отметил, что во Владивостоке одним из главных направлений такой работы является скорейшее принятие соответствующей муниципальной программы.

Со своей стороны краевая служба ГИБДД предлагает наиболее оптимальные схемы транспортных потоков, которые помогают водителям сократить время в пути и быть взаимно вежливы, как в этот профессиональный день. Не случайно, Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по Приморскому краю Валерий КЛОЧКОВ подчеркнул, что работа сотрудников Госавтоинспекции всегда на виду. Этому будет способствовать и создаваемая система видеонаблюдения, которая позволит контролировать главные магистрали Владивостока, Уссурийска, Артема и Находки.

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