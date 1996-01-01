Кризиса по АИ-98 нет

Как сообщили представители компании "Приморнефтепродукт" в течение 4-х дней на АЗС компании реализация АИ-98 производилась только по топливным картам НК Альянс. Причиной данных ограничений стал резко возросший спрос на данный вид топлива. В среду 25 июня бензин Аи-98 появился в свободной продаже на 3-х АЗС г. Владивостока, а с сегодняшнего дня (27.06) он реализуется на всех АЗС, на которых он был представлен до ввода ограничений. Стоимость Аи-98 не изменилась.

АЗС на которых можно приобрести АИ-98:

№ 2 - Чуркин

№ 4 - Маяк

№ 106 - Баляева

№ 103 - Моргородок

№ 10 - ост. Чайка, 14 км

№ 11 - ст.Океанская

В Артеме данное топливо есть на АЗС №15 и 104.