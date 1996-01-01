Штрафной поток

Новые нормы - новые вопросы. "ЗР-Диалог" обратился к Тамаре ШИПИЛОВОЙ, начальнику отдела по исполнению административного законодательства Управления ГИБДД по Приморскому краю, с просьбой дать разъяснения по самым актуальным и проблемным поправкам.

Собственник ответит?

- В случае если машина оформлена на гражданина, попавшего под всевидящее око системы видеонаблюдения и фиксации нарушений, все ясно - постановление о штрафе будет высылаться непосредственно ему. А что делать в случае, если машина принадлежит юридическому лицу или лицам, управляющим транспортными средствами по доверенности?

- Актуальными сегодня являются уже вступившие в силу изменения, внесенные Федеральным законом РФ от 24.07.2007 г. 210-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", третий и последний этап которых с 1 июля 2008 г. вступил в законную силу.

Одна из главных новаций - это ответственность не только тех, кто, непосредственно находясь за рулем автомобиля, допустил превышение скорости или обгон по встречке, но и собственника транспортного средства.

В статью 1.5 КоАП РФ внесено изменение, которое ощутимо изменит отношения между водителем и непосредственным сотрудником Госавтоинспекции. В презумпции невиновности появилось исключение, норма которого не распространяется на нарушения статьи 12 КоАП РФ, а именно, в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки или видеозаписи. Ответственность автовладельцев прописана отдельной статьей КоАП РФ - 2.6. В части первой ст. 2.6 КоАП РФ говорится, что в случае фиксации нарушения приборами к ответственности привлекается именно собственник транспортного средства.

Впрочем, во второй части статьи предусмотрена возможность избежать этой ответственности, если автовладелец докажет свою непричастность к данному нарушению. Для этого достаточно предоставить копию доверенности, если автомобиль был кому-либо передан в пользование, или документы о том, что в момент совершения правонарушения, автомобиль уже не принадлежал собственнику, например, находился в угоне. Во всех случаях, подтверждение требует наличие каких-либо документов. В отношении автомобилей, зарегистрированных по адресу юридических лиц- процедура та же. Происходит видеофиксация, следом - оформление материалов в отношении юридических (должностных) лиц в рамках административного законодательства.

Мобильная "вилка"

- Как теперь будет решаться проблема с оплатой штрафов и как будет проходить процесс отслеживания платежей?

- Раньше граждане должны были разыскивать адреса подразделений ГИБДД, сотрудники которых вынесли постановление о штрафе и, заплатив штраф, направлять им копию квитанции. Однако уже с 1 января обязанность сообщать об оплате штрафа из кодекса была исключена.

Функцию стационарных камер, о которых говорилось выше и которые с 1 июля 2008 года фиксируют нарушения в автоматическом режиме, в Москве, Московской области и в Краснодарском крае, во всех остальных субъектах Российской Федерации, в том числе и в Приморском крае, будут пока выполнять мобильные приборы.

По случаям, в которых законом предусмотрена "вилка" в штрафах или же штраф либо лишение права управления, в автоматическом режиме будет назначаться минимальное наказание. Например, за превышение скорости до 60 км/час - штраф 1000 рублей. За превышение более 60 км/час - штраф 2000 рублей, только в тех случаях, когда нарушение зафиксировано в автоматическом режиме. Если все это зафиксировал инспектор, то законом предусмотрена альтернатива по одной из которых, вам, возможно, придется расстаться с правами в лучшем случае до принятия решения мировым судьей.

В случае, когда нарушение Правил дорожного движения зафиксировано в автоматическом режиме и административное наказание предполагается только в виде лишения права управления, тогда вы получите письменное приглашение на рассмотрение в подразделение Госинспекции. Это может быть подразделение по месту совершения нарушения либо, если автомобиль из другого региона, подразделение по месту регистрации, куда могут быть направлены материалы дела.

Во всех остальных случаях, когда правонарушение в области безопасности дорожного движения выявлено непосредственно инспектором ДПС, а постановление по делу вынесено в виде административного штрафа, в постановлении-квитанции указаны информация о получателе штрафа и адрес органа, должностное лицо которого выдало постановление-квитанцию, для своевременной и добровольной уплаты нарушителем. Она необходима в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа.

Следует помнить, что при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки срока, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Обращаю внимание, что сотрудник органов внутренних дел, осуществляющий административное производство, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, своевременно не уплатившего административный штраф. Копия протокола об административном правонарушении направляется судье в течение трех дней со дня составления для привлечения к ответственности, которая предусматривает административный арест (ч. 2 ст. 28.8 КоАП РФ). Протокол об административном правонарушении может быть составлен в отсутствие лица, не уплатившего штраф, если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени и месте его составления, были разъяснены права и обязанности.

В заключение хочу воспользоваться предоставленной возможностью поздравить с профессиональным праздником всех сотрудников Госинспекции. Особенно мои поздравления адресованы ребятам, которые несут нелегкую службу, обеспечивая безопасность дорожного движения. Пусть в преддверии нашего праздника больше будет улыбок, радости в глазах и искреннего уважения к людям в погонах со значком инспектора ДПС на груди!