Сивка-бурка

Поклонники праворульных "японок" справлялись про полный привод, но, услышав отрицательный ответ, советовали подождать в горах до завтра, когда растает или придет снегоуборочная техника. Однако ночевка в горах не входила в наши планы, и мы двинулись вверх...

Новый год мы встретили, как и полагается автомобильным журналистам, за рулем. Нашими санями стал седан Honda Civic, а маршрут составлял 1 500 км - от Москвы до Сочи.

Лично я - визуалист. Выбирая машину, в первую очередь, руководствуюсь соображениями внешнего вида. Безусловно, важно, как машина управляется, какая у нее мощность, эргономика. Но все это узнается потом. А первую оценку в моих глазах машина получает за внешний вид. Улыбается, притягивает, хочется потянуть за дверную ручку.. Ответ на этот вопрос для меня один из важнейших...

Не буду кривить душой, но, получив ключи от "Сивика", большого притяжения к нему я не испытал. Хэтчбек еще может привлечь своими космическими формами и желанием наконец-таки, понять, где у него зад, а где перед. Седан же совершенно бесхитростный: длинный и плоский. Будь он зеленого цвета, у него были бы все шансы стать официальным автомобилем крокодила Гены.

Однако дорога нам предстояла дальняя, и потому я все-таки открыл дверь и окунулся в космический интерьер "Сивки". Здесь все намного интереснее. Едкая неоновая подсветка отлично сочетается с передней панелью в стиле хай-тек. Приборы разделены на две части: тахометр и контрольные лампы - на привычном месте, а цифровой спидометр и дополнительные указатели отнесены к лобовому стеклу и расположены над рулем. В итоге, выбирая удобное положение для руля, можно руководствоваться только собственными ощущениями - баранка ни в каком положении не перекроет маленький тахометр. Сначала считывать показания с разбросанных приборов не очень удобно, но к этому быстро привыкаешь.

В дальней дороге точное значение скорости и остаток бензина всегда перед глазами. А показания тахометра на машине с "автоматом" не так уж и важны. А какой у "Сивика" руль! Стильные вставки и необычные кнопки - это только начало. Самое интересное в другом - баранка не совсем круглая. Сверху она немного приплюснута, что заметно при быстром вращении.

Выбирая машину для путешествия, хотелось бы получить более мощную версию, но Civic предлагается только с одним мотором - 1,8 литра мощностью 140 л.с. Причем японцы утверждают, что по тяге он сопоставим с двухлитровыми аналогами, а по расходу топлива - с моторами объемом 1,6 литра. Большие расстояния и непростой маршрут позволят нам оценить и то, и другое.

А пока грузим вещи и размещаем сумки. Багажник оказался на удивление скромным. Из-за полноразмерного запасного колеса у него очень высокий пол, и потому грузить объемные сумки в него неудобно. Зато в салоне - благодать: спасибо огромной колесной базе в 2700 мм (один из лучших показателей в классе) и практически ровному полу у задних пассажиров. Нас в машине было трое, так что комфорт сзади оценили все по очереди. Да и спереди очень просторно - лобовое стекло по-минивэновски отнесено далеко вперед.

Даже нашлось место для треугольных окошек, а на огромной столешнице передней панели хватает места не только для карты, но и для пары фотоаппаратов, видеокамеры, мобильников и солнечных очков. Вот только один из ездоков, оказавшийся сзади, регулярно жаловался на холод, хотя сидящие спереди страдали от духоты и не хотели "делать печку" теплее, боясь уснуть. В итоге водитель и штурман ехали в рубашках, а сидящий сзади вынужден был надевать куртку.

Зато как пригодилась в дальней дороге дорогая аудиосистема. Звук у нее средненький, зато CD-чейнджер "читает" МР3-диски. Так что полного заряда хватает на 48 часов прослушивания. Центральная консоль на "Сивике" отсутствует напрочь, а на ее месте уместилась масса разноформатных закрывающихся кармашков, куда удобно прятать все то, что в дороге лежит на передней панели. Но хватит приготовлений. Напоследок мигнув красными задними фонарями а ля "Феррари" ночной Москве, берем курс на юг. Наша цель - солнечный город Сочи.

Первые 200 км от Москвы проходятся на одном дыхании - скорость 150-170 не доставляет никаких неудобств. Но едва покинув Московскую область, окунаешься совсем в другую атмосферу. Населенные пункты, узкая дорога и полное отсутствие освещения. Голодные, в ожидании новогодних подарков, сотрудники ДПС вынуждают строго соблюдать скоростной режим. Вне населенных пунктов по возможности едем до 130 км/ч - низкие штрафы за превышение до 40 км/ч мало интересуют продавцов полосатых палочек, они ловят крупную рыбу...

И только после 2 часов ночи, когда постовые засыпают, можно снова поднажать, и мы взвинчиваем скорость до 150 км/ч. Прибавка дается "Сивику" совершенно без труда, на тахометре всего 3000 об/мин, а в салоне по-прежнему слышен только гул шин. Песня мотора прорывается только на форсаже, когда обороты переваливают за 4-тысячную отметку. Но шины создают ровный звуковой фон, он проявляется при старте и постепенно нарастает вплоть до 80 км/ч, после чего его уровень стабилизируется и остается неизменным.

На участке платной дороги под Воронежем, где ДПС нет, ночью мы решились на замер максимальной скорости. Дорога, казавшаяся гладкой при 130 км/ч, с увеличением скорости стала подбрасывать легкий "Сивик" на малейших кочках, поэтому сжимаю руль сильнее. Пусть и не без напряжения, но электронный спидометр показал-таки нам заветную цифру 200 км/ч. Кстати, любопытно, что максималка у "Сивика" с механикой и "автоматом" заявлена одинаковая - ровно 200 км/ч, что недостижимо для многих моделей за 25 тысяч долларов, да еще и с "автоматом".

Но наиболее интересное испытание ждало нас впереди... Практически без напряжения, сменяя друг друга на частых заправках (хотя производитель и заявляет емкость бака 50 литров, даже когда датчик показывал ноль, нам не удавалось заправить больше 43 литров, что маловато для дальних вояжей), мы за 14 часов одолели 1500 км и утром 2 января уперлись в горный серпантин.

Горы - это всегда интересно, но ситуация омрачалась дождем, притом что на равнине бортовой компьютер показывал температуру -1 градус. К тому же большинство местных машин были обуты в летние и зачастую "лысые" шины. У нас на глазах водитель новенького Volkswagen Passat воткнулся в ограждение дороги на скорости 10 км/ч. Минимального уклона оказалось достаточно, чтобы побороть все современные системы активной безопасности.

К счастью, наш "Сивик" был обут в зимние шипованные шины, и мы решили объехать длинную пробку по встречной обочине, провожаемые изумленным взглядом водителей легковушек: перед нами с такой задачей справились лишь Touareg и Land Cruiser.

Кстати, поклонники праворульных "японок" справлялись про полный привод, но, услышав отрицательный ответ, советовали подождать в горах до завтра, когда растает или придет снегоуборочная техника. Однако ночевка в горах не входила в наши планы, и мы двинулись вверх. На прямых удавалось разогнаться до 60 км/ч, а скорость в поворотах падала до 25-30. Ехать быстрее не позволяла ни система стабилизации, ни чувство самосохранения.

Однако и такая скорость стала достижением: мы смогли догнать и обогнать полноприводную Toyota Land Cruiser. Секрет успеха - шипованные шины и великолепное рулевое управление: оно настолько чуткое и прозрачное, что провести машину на грани скольжения не составляет никакого труда, а малейший снос передних колес мгновенно переводится в занос сбросом газа. Причем корректировать поворот машины совершенно не обязательно, за водителя это сделает система стабилизации. Получается одновременно и быстро, и безопасно.

Расход топлива на трассе также приятно удивил. По итогам 1700 км, по данным бортового компьютера, он составил 8,2 литра на 100 км. Это значительно выше заявленного порога, но и ехали мы весьма быстро, к тому же нас в машине было трое, а температура за бортом опускалась до минус 18, что явно не способствовало экономии топлива.

Все наши старания были вознаграждены - у моря бортовой компьютер радостно показал 6 градусов тепла. Можно расслабиться, выпить сухого красного вина за прибытие и Новый год и лечь спать.