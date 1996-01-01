Берегись автомобиля

Лето - горячая пора не только для туроператоров и продавцов прохладительных напитков и мороженого, но и у автоворов и угонщиков.

Поэтому нет ничего удивительного, что, как только наступило календарное лето, журналистов пригласили на конференцию по этой теме. Вел работу начальник оперативно-разыскной части № 5, один из опытнейших сыщиков Приморского края Евгений Вейс, заместитель начальника УУР УВД Приморья Дмитрий Бублик, начачальник управления ГИБДД Валерий Клочков и ряд сотрудников рангом пониже.

Осторожно, "фитоманы!"

По оперативной статистике, с начала года в Приморском крае были угнаны и украдены 1185 автомототранспортных средств. Не удивительно, что больше половины похищенного транспорта имеют лейбл "Тойота". Однако есть и нюансы: лидировавшая на протяжении нескольких лет "Тойота Королла" и ее модификации уступили первое место в воровском рейтинге "Хонде Фит". С начала года в розыск были поданы 35 "Фитов", и с каждой неделей "черный" список пополняется.

Сами оперативники объясняют такую "фитоманию" просто: запчасти на не самую дорогую малолитражку дороги и очень ликвидны. С другой стороны, вскрыть и завести "Фит" можно чуть ли не ножницами.

По словам начальника отделения ОРЧ-5 по раскрытию краж и угонов Дмитрия Внукова, под воровской пресс попадают только машины, которые не прошли госрегистрацию. Стоит только поставить сигнализацию и повесить номера, как криминальный интерес к "Фитам" сразу пропадает. Не поэтому ли в числе пострадавших чаще всего выступают продавцы беспробежных "японок"? Что касается мест и времени, то здесь, признают опера, все без изменений. Большая часть машин (60%) "уходят" с придомовых территорий и от мест работы. Преимущественно в вечернее и ночное время.

Реже стали воровать с охраняемых парковок и из гаражей. Кстати, обвинять автовладельцев в халатности гаишники не торопятся.

По словам Валерия Клочкова, проблема с парковками, особенно в краевом центре, огромная! Анализ ситуации показывает, что развитие сети парковок и стоянок реально оставит без работы если не угонщиков, то мелкий криминал, живущий за счет кражи светотехники и навесного оборудования.

Как лучше обезопасить машину

Что касается мер по сохранности автомобилей, то тут правоохранительные органы не были оригинальными. То ли в шутку, то ли всерьез Дмитрий Внуков, на вопрос, "как лучше обезопасить машину", ответил, что лучше машины не иметь вовсе.

А если серьезно, то сегодня уже поступили на рынок наши доморощенные электронные ноу-хау, которые посредством переоборудования электроники и "заточку" ее под выход Blue - Tooth делают вскрытие электроники делом хлопотным.

Кроме того, советуют оперативники, одним из лучших средств от угона остается "сантехнический замок". То ли это будет краник на топливном проводе, то ли тумблер на электрической цепи, главное, чтобы об их местоположении знал только владелец авто.

Вернуть за полцены

По итогам первого полугодия процент раскрываемости составляет 15,7% , что на первый взгляд может показаться небольшим.

Памятуя о том, что оперативно-следственная работа не любит большой огласки, но результаты работы борцов с кражами, что называется, налицо.

Так, четыре года назад у поп-дивы Натальи Ветлицкой в Москве был украден дорогой автомобиль. Певица горевала долго, до тех пор, пока в этом году ее джип не был найден... во Владивостоке!

Два года назад жителей Владивостока и всего Приморского края потряс размах и уровень подготовки целой воровской банды, оборудовавшей под отстойник и цех по перебивке номеров целый гектар флотских земель на ул. Катерной (район бухты Улисс). Сегодня дело этой банды, организатором и идейным вдохновителем которой выступал, кстати, капитан I ранга ТОФ, передано в суд.

Также со дня на день в суде будет слушаться дело "варягов"-угонщиков, принесших на берега Тихого океана такое автоворовское ноу-хау, как угон машин от гаражей во время их прогрева, в то время как их владельцы запирали ворота.

Только вот угонами в УВД края занимаются 15 человек, в то время как автопарк приближается к миллиону единиц!

Еще одна проблема для сыщиков морально-психологическая. Например, "заторможенность" пострадавших: их звонки и заявления об угонах-кражах можно ждать на 3-5 день после преступления. Бывают случаи, когда люди идут на поводу у воров, возвращая свои машины за часть ее рыночной стоимости. По признанию оперативников, людей в этом сложно упрекать, но когда есть большая вероятность поимки преступников, то всю работу сводит на нет нетерпеливость и податливость автовладельца, а это понять очень трудно.

Последний случай из этой оперы: в апреле у одного депутат Думы Владивостока был угнан дорогой автомобиль. Милиция приступила к работе, но буквально за день до поимки угонщиков владелец пошел на попятную и заплатил выкуп.

Начальник отдела по борьбе с кражами и угонами УУР УВД края Сергей ЭДУАРДОВ лишь развел руками: "Нам не хватило одного дня!"

Так что, если у вас нет машины, угоны вам не страшны...