Звуковая мобилизация

Большое собрание машин в субботу 24 мая на центральной площади Владивостока дало зевакам почву для пересудов. Подслушанные краем уха версии были самыми невероятными.

"Техосмотр какой-то что ли проходит?", - полюбопытствовал пассажир автобуса 49 маршрута, вывалившийся из салона на остановке "Площадь борцов за власть Советов на Дальнем Востоке". "Нет, это акция протеста против роста цен на бензин", - авторитетно заявил в ответ другой пассажир, который, напротив, пытался протиснуться внутрь общественного транспортного средства.

И тот ,и другой, были не правы. 24-25 мая во Владивостоке проходил очередной этап XI чемпионата России по автозвуку и тюнингу EMMA. Последняя аббревиатура расшифровывается как European Mobile Media Association и много говорит об уровне состоявшихся соревнований. Действительно, чемпионаты EMMA представляют собой не только красочное зрелище, но и авторитетную тестовую площадку с квалифицированными экспертами. Работы поклонников автозвука оцениваются компетентными судьями, а технические параметры замеряются с помощью высокоточной аппаратуры. Кубки EMMA служат показателем качественно проведенной инсталляции и применения оригинальных технических решений.

Дружба джипов и спорткупе Во Владивостоке соревнования по автозвуку проходят не впервые, поэтому здесь уже есть обладатели таких кубков. Максим Жаврид на серебристом Nissan Safari отвел под демонстрацию заслуженых регалий скромный уголок в багажнике своего автомобиля. Оставшееся место занято мощной аудиоаппаратурой. "800 ватт не так уж и много, - говорит Максим, - есть машины, выдающие и полтора и два киловатта. Мне столько не нужно. Для музыки, которую я слушаю, имеющейся мощности вполне достаточно. Сейчас мои предпочтения - джаз, саксофон, женский вокал. Раньше увлекался Deep Purple, Queen. Соответственно больше внимания обращал на сабвуферы, мидбасы. Теперь моя забота -подборка и согласование качественных среднечастотных динамиков. Со временем вкусы меняются. Думаю, через два года в моей машине будет стоять уже другой набор компонентов..." Жаль, что Nissan Safari Максима Жаврида не оценивался по номинации "автоживопись". Автомобиль украшен оригинальным рисунком, изображающим листовой металл, соединенный заклепками. Крышка бензобака закрывается на рисованный шпингалет, из бампера торчит рисованная же антенна. Графика локализована на задней части машины, передок остался в заводской покраске. Машиной хозяин пользуется каждый день, его внедорожник - совсем не шоукар. К шоукарам ближе другой автомобиль - Toyota Celica Насти Самариной из Хабаровска. Аэрографии на нем нет, вместо нее использован оракал. Фишка этого спорткупе в другом. Хозяйка авто вместе со своим спутником избрали хип-хоповский имидж и в соответствии с ним отделали салон и подогнали внешний прикид. Celica внутри построена на контрасте черного и желтого, черно-желтая одежда и на участниках. Нам в Приморье этого не понять, но в Хабаровске, где позиции компании "Билайн" достаточно сильны, с подобным подходом, наверное, запросто можно привлечь сотового оператора в качестве спонсора... На столичном уровне О спонсорах и организаторах этого шоу, пожалуй, надо сказать отдельное слово, ибо главным информационным спонсором являлось как раз наше издание. Газеты "За рулем - Дальний Восток" и "Правый руль" по такому случаю бесплатно распространялись среди участников и зрителей. Кроме того, для участников многочисленных конкурсов редакция заготовила подарки - автомобильные полироли и ароматизаторы. Но самым ценным призом для зрителей стали, конечно же, новенькие автомагнитолы марки Pioneer, представленные одноименной компанией, ставшей генеральным спонсором соревнований. Их вручили победителям конкурса на меткость - тем, кто сумел забросить старую магнитолу в гулкую железную бочку из-под энергетического напитка Burn. Перед состязанием участников в абсолютной громкости на сцену были приглашены зрители. Точнее, зрительницы. Девушкам требовалось продемонстрировать собственные вокальные данные в той же категории, в которой выступали машины. То есть кто громче произнесет имя одного из спонсоров - Kicx. В итоге название бренда разнеслось по площади с мощью реактивного самолета - 134,3 децибела. Организатор соревнований и конкурсов - "Новая электронная компания", приложила максимум усилий, чтобы XI этап соревнований по автозвуку и тюнингу ЕММА Россия прошел во Владивостоке весело и с размахом. "Даже несмотря на прохладную и ветреную погоду, нам удалось собрать в этом году больше участников и зрителей, чем в прошлом, - сообщил директор компании Николай Закамский. - в разных номинациях заявилось более семидесяти автомобилей, появились совершенно новые проекты, расширилась география участников. Находка, Уссурийск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре - представлен практически весь Дальний Восток. Объективность судейства обеспечивают специалисты из Москвы. По их же признанию, уровень организации и проведения владивостокского этапа нисколько не уступил тому, что проводился в столице. Продолжение следует ЕММА Россия во Владивостоке посетили несколько тысяч человек. Восторгам зрителей не было предела. Так, в течение нескольких часов практически невозможно было пробиться к шоустопперу из Уссурийска - минивэну Honda Stream ярко-оранжевого цвета с сине-голубым салоном, под завязку набитым мультимедийным оборудованием. Машина выглядела только что выехавшей из передачи "Тачка на прокачку". Два кресла спереди и одно сзади - просторный салон превратили в самодвижущийся кинотеатр. Вокруг места единственного заднего пассажира - россыпь динамиков и мониторов. Судя по всему, он в этой машине главный. На правах главного молодой человек по имени Руслан пригласил нас в Уссурийск для более подробного знакомства с машиной, что мы и постараемся сделать в самое ближайшее время.