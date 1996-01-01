Хасанский хайвей

Заповедный Хасанский район становится дальневосточной туристической меккой. И вопрос завершения реконструкции основной здесь дороги Раздольное - Хасан особенно важен для будущего экономического роста этой территории. В последние лет десять здесь было развернуто массовое строительство индивидуального жилья и баз отдыха. Теперь сотни тысяч туристов каждое лето приезжают на юг Приморья....

Не стоит забывать, что от погранпункта "Краскино" по дороге идут транзитные потоки международных грузов. Но на ней все еще остается несколько "нецивилизованных" участков, которые надо довести до уровня международных стандартов.

В 2008 году задание департамента дорожного хозяйства Администрации Приморского края по работе на трассе Раздольное-Хасан вновь взяла на себя "Тихоокеанская мостостроительная компания". Притом, что сдать объект мостостроители обязались не за 34 месяца, как положено по проекту, а за 21.

Безверхово

Выигравшая и в прошлом году тендер на реконструкцию участка Безверховского перевала (87-99 км) компания развернула основные работы по устройству земляного полотна и основания дороги еще в январе 2007 года.

Прежде зимой реконструкцией дорог не занимались, хотя устройство земляного полотна по нормам разрешалось, при условии, что оно должно выстаиваться не менее года. Теперь появилась новая техника, которая при любой температуре уплотняет грунт так, что можно сразу же заниматься дорожным основанием и асфальтированием. Было бы финансирование...

Кто в последние месяцы ездил по этой дороге, тот, пожалуй, обратил внимание на то, какие большие объемы работ здесь были проделаны с начала года - появились новые выемки, насыпи, начата отсыпка основания: для бетонирования мостов применили взятый в аренду передвижной бетонный завод, работающий на компьютерном алгоритме (впервые в крае!).

В итоге кладут сталефибробетон - материал высокого качества. Кроме того, для укрепления крутого откоса на одном из участков Безверховского полотна дороги в 12 слоев была заложена георешетка Fortrac, повысившая коэффициент устойчивости склона более чем в 1,4 раза, с гарантией срока службы не менее 60 лет.

Занадворовка

Но у мостовиков дел немало - вот, к примеру, участок 49-60-й км. Здесь, в районе Занадворовского перевала, в скором времени начнет работать новый немецкий ресайклер. А возле Филипповки появится высокопроизводительный передвижной американский асфальтобетонный завод, который позволит произвести укладку асфальта быстро и качественно.

Еще в 2007 г. здесь была произведена укладка 1,8 км асфальта в два слоя и 6 км подготовительного слоя, установлено 13 км ограждений. Выполнено около 500 куб.м габионных конструкций, высажено 20 тыс. деревьев взамен вырубленных на спрямляемых участках.

Впервые именно здесь начата установка, по новым нормам, двухъярусного барьерного ограждения. При этом шаг стоек сократился с 4 до 1-2 метров.

В этом году продолжается укрепление кюветов камнем и другие работы. Оставшиеся основные работы на участке решено завершить в течение июня - августа.

Нежино и Нарва

Что же касается нежинского участка, в 2006 г. строители сдали первый пусковой комплекс - 4,2 км, второй планируется ввести в следующем году. Он очень сложный - с тремя мостами и с применением разных марок "стабилента" под основание дороги.

Только для того, чтобы достичь стабилизации земляного полотна, было забито более 1000 свай нескольких типов.

После ввода этих трех участков останется последний - очень сложный - в районе Нарвинского перевала. Сейчас по нему делается проект, и затем пройдет тендер среди подрядчиков. "Счастливцу", выигравшему подряд, завидовать не стоит: согласовывать работы с военными - дело хлопотное.

Через несколько лет реконструкция дороги Раздольное - Хасан должна закончиться полностью, и тогда Хасанский район станет намного привлекательнее. Надеемся.