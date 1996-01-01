Курортный контроль

Подразделения ДПС ГИБДД Приморского края работают в режиме операции "Курорт-2008".

Соответствующее распоряжение вступило в силу и обязательно к исполнению, начиная с 12 мая. Эта акция ГИБДД направлена на обеспечение безопасности отдыха граждан в летний период, в том числе детского отдыха.

Начиная с этого года, операция, ранее актуальная для южных и юго-западных регионов страны, будет проводиться по всей стране. И хотя соответствующий приказ МВД Рашид НУРГАЛИЕВ подписал еще в апреле, субъекты Федерации начинают его выполнять исходя из особенностей региона.

Стоит отметить, что ГИБДД в обеспечение охраны летнего отдыха отводится не последняя роль. Более того, как сказано в приказе министра, любое ДТП, пусть даже самое незначительное, с участием детей будет расценено к ЧП со всеми вытекающими организационными и дисциплинарными выводами.

Что касается требований, предъявляемых Госавтоинспекцией, то уже сегодня директорам летних оздоровительных и загородных центров отдыха Приморского края надо предоставить на осмотр в районные отделы ГИБДД транспортные средства, предназначаемые для перевозки отдыхающих. Причем сделать это можно в любой день недели.

Как пояснил зам. начальника Советского ГИБДД Александр КОРОБОВ, предоставить автобус можно в любой день, даже в воскресенье. Дежурные смены районных ГИБДД, и не только Владивостока, проинформированы, и отказа с их стороны не будет.