"Москва. Кремль". Адрес воззваний "свободолюбивых" автомобилистов не меняется

Субботний циклон не стал помехой для активной общественной жизни - во Владивостоке состоялась акция протеста против повышения цен на топливо. Протестовали автомобилисты, профсоюзы и "Справедливая Россия".

"Сегодняшняя акция организована "Обществом защиты автомобилистов Приморья". Но мы разослали приглашения на участие в акции многим партиям и движениям. Кто откликнулись - пришли на митинг", - так объяснил присутствие на площади флагов "Справедливой России" председатель ОЗАП Дмитрий ПЕНЯЗЬ.

Среди откликнувшихся были профсоюзные лидеры транспортников и рыбаков, а также руководители общественной организации "Свобода выбора", минувшей осенью выбравшие своим лидером токаря из Екатеринбурга Виктора ЧЕРЕПКОВА. Сам уральский пролетарий на митинге не присутствовал, видимо, по причине занятости другими политическими проектами. За него слово молвил Владимир ЛИТВИНОВ, с высокой трибуны обличавший зарвавшуюся власть.

Суть всех выступлений сводилась к одному: топливо является "жизненно важным условием жизни", и поэтому контроль за ценообразованием должно осуществлять государство. В качестве примера успешного контроля над ценами депутат ЗакСа Приморского края Владимир БЕСПАЛОВ привел опыт Венесуэлы. Ссылка на Уго ЧАВЕСА вызвала в толпе аплодисменты. Толпа, впрочем, оказалась на удивление небольшой – человек 150. Хотя акция начиналось более мощно. На фабрике "Заря" первоначально собралось более сотни автомобилей, к которым в процессе движения присоединялись новые сочувствующие. Однако на площадь вышли далеко не все. По-видимому, привыкших к комфорту автомобилистов не слишком радовала перспектива стоять на холодном ветру, и они остались в уютных салонах машин. По преимуществу это были, как на подбор, мощные Subaru Forester, Land Cruiser Prado, Harrier или Supra. А над головами митингующих развевался также флаг Toyota Mark II Club Vladivostok. Понятное дело, что для владельцев подобных автомобилей цены на топливо актуальны, как ни для кого другого, тем более пересаживаться на более экономичный транспорт большинство из них не намерено.

"Почему я должен менять свой Skyline на какой-то Vitz? - возмущался Сергей. - Это ущемление моих прав. Мы требуем, чтобы чиновники соблюдали наши права!" Как обстоят дела с соблюдением прав автомобилистов в Венесуэле, на митинге прозвучало, как и то, что "в Китае наш бензин стоит 15 руб.". О Японии не сказано ни слова, а между тем в Стране восходящего солнца с 1 апреля цены на АЗС снизились со 148 до 121 иены за литр. По курсу это где-то 28 рублей/литр. Как сообщает японская пресса, снижение цен обусловлено предпринятыми мерами правительства, в частности, отменой ряда налогов.

С аналогичной просьбой - внести изменения в порядок ценообразования - обратились в Кремль и приморские автомобилисты, пригрозив выйти "на покатушки" еще раз, если "сегодняшние гудки автомобилей не услышат в администрации".