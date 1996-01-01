Дождь автозвуку не помеха

В субботу на центральной площади прошел настоящий праздник для поклонников музыки и движения. Из Находки, Хабаровска, Комсомольска на Амуре и других городов Дальнего Востока в столицу Приморья приехало около ста модифицированных автомобилей, каждый из которых представлял собой уникальную в своем роде автозвуковую систему. Многие были, кроме того, украшены аэрографией. А некоторые являлись настоящими передвижными кинотеатрами и дискотеками.

Участники соревновались между собой не только в мощности звучания установленных аудиокомпонентов, судьи оценивали также внешний вид и качество инсталляции. Зрители могли принять участие в многочисленных конкурсах с призами, которые были предложены организаторами и спонсорами. Шоу проходило под эгидой Европейской Ассоциации Мобильных Медиасистем (EMMA). Организатором официального этапа во Владивостоке стала Новая Электронная Компания. Генеральным информационным спонсором выступила газета "За Рулем - Дальний Восток".

Владивосток - первый, и пока единственный город в регионе, где проходят соревнования столь высокого уровня. Следующий этап состоится 31 мая в Волгограде.