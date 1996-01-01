Impreza WRX STI - 2008: оставьте тещу дома

Если бы кто-то бросил вам ключи от симпатичной новенькой Subaru Impreza WRX STI 2008 года, чтобы покататься на выходных, вы бы тотчас рванули по кратчайшему пути до ближайшей извилистой дороги, ведущей в горы. Мы сделали то же самое. Но возьмете ли вы с собой жену, двух детишек и тещу, притом, что всех их в машине укачивает? Нет, если можете не взять. Но мы вынуждены были это сделать - такова семейная жизнь. Кроме того, ключи от машины были именно у тещи.

Ударили автопробегом

Даже на вызывающих тошноту скоростях на поворотах во время нашей поездки через горы с полным комплектом семейства в машине положительный эффект от новой, более длинной колесной базы STI и более широкого расстояния между колесами явно сказывался в прекрасном и точном управлении, в отсутствии качки и в большей уверенности водителя, не говоря уже о том, что никого из пассажиров не стошнило. Когда мы высадили их в точке назначения, то смогли попробовать езду в более яростном темпе. И STI ожил, но не так, так старая модель.

Нажмите на педаль посильнее, и сразу станет понятен смысл замены стоек задней подвески Impreza на независимую подвеску на сдвоенных параллельных А-образных рычагах. Ямки и кочки в поворотах не влияют на поведение машины. Модель WRX STI имеет прекрасное сцепление с дорогой. Ходовая часть ведет себя немного мягче на стыках и трещинах, чем раньше, но колеса держат шины так, как будто они вросли в дорожное полотно.

На испытательном треке сумма всех этих изменений помогает модели STI выйти на уровень 116 км/час в слаломе, что дает ей возможность с честью превзойти модель STI 2006 года, имевшую скорость 110 км/час. Последняя модель Mitsubishi Lancer Evolution IX, которую мы тестировали, прошла на скорости 114 км/час, что ближе, но все равно недостаточно.

Ускорение нашей модели STI в 0,9g во время испытания на площадке для проверки заноса и бокового увода хотя и являются исключительными, но, тем не менее, чуть ниже, чем 0,93g у старой модели. Возможно, шины 245/40 R18 Dunlop Sport SP 600 не дают такого максимального сцепления с дорогой, как Bridgestone Potenza RE070 на старой модели. В то же время мы не почувствовали разницы на дороге общего пользования, где реальные повороты, меняющие направление движения, более точно имитируют слалом.

Под капотом

Турбированный двигатель модели STI с двойным верхним распредвалом объемом 2,5 литра с 4 горизонтально расположенными цилиндрами теперь обладает переменными фазами газораспределения как на впускных, так и на выпускных клапанах, что способствует как более широкому диапазону крутящего момента, так и увеличению мощности. Вследствие этого модель STI теперь имеет мощность 305 л. с. (поднявшись с уровня 293 л.с.) на 6 000 об/мин. Крутящий момент остается таким же на 393 Нм, но теперь растет быстрее и достигает пика на 4 000, а не на 4 400 об./мин.

Полный привод переводит STI на более широкую резину 245/40 R18, и это способствует мощному старту: наша STI достигает 96,5 км/час всего лишь за 4,8 секунды, а четверть мили остается позади через 13,3 секунды на скорости 164 км/час. Для того чтобы быстро разогнаться до 100 км/час, нужно два раза вовремя переключить передачу на более высокую (и выдержать паузу между переключениями), так как шестискоростная коробка не так быстро переключает передачи.

Японский вариант WRX STI снабжен двухлитровым двигателем Subaru с турбонагнетателем и 4 цилиндрами с горизонтально-оппозитным расположением. Основными изменениями этой модификации по сравнению с предшественником являются другой турбонагнетатель с двумя улитками, интеркулер большего размера и наличие переменных фаз газораспределения как со стороны впускных, так и выпускных клапанов. Мощность японского двухлитрового двигателя почти такая же, как и у американского 2,5-литрового, - 304 л.с. на 6 400 об./мин и 421 Нм крутящего момента на 4 400 об/мин. Но у этого двигателя более узкий рабочий диапазон мощности. Механики Subaru говорят, что японские водители предпочитают яркую индивидуальность маленьких двигателей, а американские - управляемость двигателей большего объема.

Subaru Impreza WRX STI 2008 года в большинстве тестов показывает лучшие характеристики, чем прошлая модель, и лучше чувствует себя на дороге. Кроме того, у нее более функциональное и полезное внутреннее пространство, чтобы перевозить ваше добро в то время, когда вы возите в этой машине свою задницу. Subaru Impreza WRX STI доказывает, что все-таки можно и рыбку съесть, и на трамвайчик сесть. Но прежде всего не забудьте оставить дома свою благоверную и детишек.