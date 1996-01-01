Тюнинговая Supra - идеальная тачка

В 1993 г. концерн Toyota, запустив в производство четвертое поколение Toyota Supra, тем самым ознаменовал начало золотого века японских спортивных машин. Nissan отметил это событие созданием 300ZX (Nissan Fairlady Z) в кузове Z32, Acura представила NSX, свою последовательницу традиций Формулы-1, Mazda приняла вызов и создала роторную Mazda RX-7, Mitsubishi - 3000GT (Mitsubishi GTO). Все в мире было правильно. И хотя каждая из перечисленных моделей обладала своим неповторимым характером и имела армию поклонников в США, ни одна из них не могла похвастаться таким потенциалом для тюнинга, как Supra. Ни одна.

Остальные машины нельзя назвать маломощными, возразите вы. За исключением экзотичной атмосферной NSX, на всех моделях присутствовали отзывчивые твин-турбовые V-образные "шестерки" и роторный аналог, с легким свистом выдававшие огромную мощность. На Supra же устанавливалась хрипловатая 3-литровая рядная "шестерка", дикий зверь, умолявший дать ему волю и снять все заводские ограничители. В воображении сразу возникает картинка: прикованный кандалами к сцене Кинг-Конг, в огне, вот-вот дотянется до обнаженной Энн Дэрроу.

Знаменитый теперь двигатель 2JZ-GTE с чугунным блоком и коваными "внутренностями" повидал много моделей Supra 4 поколения, обладающих шестьюстами с лишним "лошадями", снятыми при простейших доработках. В отличие от соратников, которым необходимы новые усиленные прокладки головки, поршни, шатуны и уплотнения вершины ротора, блока цилиндров Supra с удвоенным "табуном" никогда не касалась ни одна мужская рука.

Supra, владельцем которой является парень по имени SJ из Оранж Каунти, Калифорния, как раз из тех, с 600 с лишним "лошадками" под капотом, с нетронутым блоком цилиндров: 689 л.с. и 836 Нм, если быть точным. SJ забрал эту Supra 97 года прямо из демонстрационного зала, и его имя - первое и единственное в списке владельцев. Как в романтичной театральной постановке, они были друг для друга первыми. Эта блестящая темно-зеленая краска? За исключением капота TRD, переднего бампера Stillen, боковых юбок и карбонового спойлера, выкрашенных в цвет кузова, все оригинальное. Скажете, невозможно? Вполне правдоподобно, если учесть, что у этой Supra всего 17 000 миль на одометре. В результате несложных подсчетов выходит около 1 500 миль в год, или 130 миль в месяц.

Чтобы сделать из своей Supra мощный суперкар, SJ отдал ее в XS Engineering, Гарден Гроув, Калифорния. Данная контора, известная своими способностями в два и даже в три раза увеличивать подкапотное поголовье по прихоти владельца авто, решила оставить короткий блок в первозданном состоянии, дабы получить надежную и одновременно очень резвую машину для езды по улицам, в соответствии с пожеланиями SJ. Была использована продукция фирмы HKS: две шарико-подшипниковые турбины HKS GT2835, двойной впуск, секвентальные перепускные клапаны, фронтальный интеркулер и соответствующие патрубки заняли место стоковых (читай: маленьких). Заказной даунпайп инженеры из XS Engineering соединили с коллектором выпуска HKS Racing Ti толщиной 102 мм, заменили стоковые шестерни аналогами от HKS на 272 градуса и соответствующими приводными ремнями, а также отполировали головку блока и впускной коллектор, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха в системе на компонентах HKS.

Когда воздуха в воздушно-топливной смеси оказалось более чем достаточно, XS Engineering пришлось подгонять другие два компонента процесса горения: топливо и зажигание. По части топлива в системе поселились 6 форсунок производительностью 1000 сс и регулятор давления топлива SX, наполняющие камеру сгорания бензином. С зажиганием вопрос решили при помощи усилителя зажигания HKS Twin Power и комплекта свечей того же производителя - теперь смесь поджигается должным образом.

Удвоив изначальную мощность автомобиля, в XS Engineering озадачились передачей ее на колеса. Не важно, сколько лошадиных сил у вашей машины под капотом, важно уметь с ними справиться. Это как заставлять Джона Сену сделать жим со штангой с 4 блинами с каждой стороны вымазанными в масле руками. Это может закончиться крахом его актерской карьеры. Ну да оставим сарказм: стоковое ненадежное сцепление было заменено трехдисковым от HKS. Мост LSD от TRD передает момент на оба задних колеса, а сочетание более жестких амортизаторов KYB, пружин Eibach и стабилизаторов поперечной устойчивости отвечает за оптимальное распределение веса.

Не менее важным аспектом, кроме передачи мощности на колеса, является удержание машины на трассе. Здесь хорошо себя зарекомендовали 4-поршневые суппорта Brembo и 350-мм тормозные диски спереди. Сзади стоковые скобы также уступили место изделиям Brembo. Все это в сочетании с тормозной жидкостью Motul останавливают молниеносную Supra в мгновение ока. Диски Pirelli P-Zero (275/35 R19 спереди и 295/30 R19 сзади) в тандеме с резиной Racing Hart C5 обеспечивают надежное сцепление с дорожным полотном.

В салоне жизнедеятельность мотора отслеживается при помощи датчиков A'PEXi, вмонтированных в специальный подиум, и спидометра с тахометром. Очень важный момент, если ваша машина турбирована. Кроме того, это может развлечь вас в пробке. Дополняют картину буст-контроллер Blitz SBC i-D, синхронизированный с ваттметром, и турботаймер, следящий за охлаждением турбины после горячих заездов.

"Я первый владелец этой Supra, покраска заводская. Я купил эту Toyota, чтобы построить боевую машину для прогулок по выходным. Что и сделал. Проект был завершен в 99 году и до сих пор находится в идеальном состоянии", - хвастается SJ. - Быстрая, никогда не была с другим мужчиной, выглядит так же потрясающе, как в день нашей первой встречи, - одним словом, идеальная тачка".