Mitsubishi готовит линейку "Пантер" для Мельбурна

Австралийское отделение компании Mitsubishi на проходящем в Мельбурне моторшоу представило линейку концептов, выполненных в стиле Panther ("Пантера").

Как сообщается в официальном пресс-релизе: "Выполненные в стиле Пантера некоторые из наиболее известных моделей Mitsubishi раскроют свои темные стороны. Хэтчбэк Mitsubishi Colt, седан Mitsubishi Lancer, минивэн Mitsubishi Grandis, пикап Mitsubishi Triton и 3-дверный внедорожник Mitsubishi Pajero были трансформированы в бескомпромиссные машины, предназначенные для выживания в жестких условиях города".

Все модели оборудованы заниженной подвеской, а также набором специальных аксессуаров, благодаря которым каждый автомобиль получил уникальный образ. Lancer оборудован 20-дюймовыми литыми хромированными дисками, боковыми обвесами, противотуманными фарами, декоративными порогами и хромированной насадкой на выхлопной трубе.

Концептуальная версия пикапа Triton получила 22-дюймовое хромированное литье, особый кунг, увеличенные передние и задние бампера, противотуманные фары, хромированную окантовку фар и комбинированных стоп-сигналов, а также декоративные пороги.

3-дверный внедорожник Pajero Panter отличается от стоковой версии меньшей высотой кузова, 22-дюймовымы хромированными дисками, особым боди-китом, декоративными порогами с подсветкой, насадкой на выхлопную трубу и специальным чехлом для запасного колеса.

Популярный малогабаритный Colt получил 16-дюймовое хромированное литье, уникальный боди-кит и декоративные пороги, в то время как к оснащению минивэна Grandis в комплектации VRX добавили лишь хромированные диски и заниженную подвеску.

Все "Пантеры" получили уникальную окраску кузова, а их реализация будет осуществляться только на рынке Австралии.