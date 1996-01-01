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Экспедиция "Трофи-2008" завершена

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Торжественное построение команд-участниц и награждение победителей прошло 8 марта во Владивостоке. Конечной точкой маршрута команд стал маяк на мысе Токаревского.

Победителями "Трофи-2008" стала команда "Мульт и Ко", которую представляют сразу два города - Самара и Екатеринбург (капитан команды Владимир Филиппенков). Поприветствовать участников и поздравить победителей приехал и.о.главы Владивостока Игорь Ковалев. "Мы рады видеть вас на самом дальнем восточном рубеже России - в городе Владивостоке. От имени всех жителей нашего города поздравляю вас с финишем! Я знаю, сколько всего вам пришлось преодолеть, чтобы побороться за главный приз соревнований. Уверен, что сложности и трудности быстро позабудутся, а в памяти навсегда останутся прекрасные виды городов России, конечная точка вашего маршрута - наш Владивосток, наше море и наши добрые и отзывчивые горожане!", - сказал он в своем приветственном слове.

На память о приморской столице Игорь Ковалев вручил главному судье соревнований Вадиму Ускову книгу "Именные улицы Владивостока". "В память о нашем городе я хочу подарить вам книгу "Именные улицы Владивостока", - сказал Игорь Ковалев. - Возможно, что она будет интересна вам не только как книга о форпосте России, но и станет помощником в выполнении следующих заданий следующего "Трофи".

В свою очередь, Вадим Усков передал Игорю Ковалеву памятный подарок от мэра г. Мурманска (здесь был дан старт гонки) - настенные часы, выполненные в форме штурвала. Игорь Ковалев заверил, что подарок займет достойное место в его рабочем кабинете.

Напомним, что старт соревнованиям "Трофи-2008" был дан 23 февраля в Мурманске. Участниками соревнования стали 34 экипажа из России, Украины, Белоруссии и Казахстана. За все время маршрута они преодолели 17 тыс. километров. За 2 недели гонки участники проехали Кольский полуостров, центральную Россию, Урал, Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток. При этом гонщикам нужно было не только ехать по бездорожью, но и выполнять интеллектуальные задания.

Экипажи борются за главный приз - 10 кг золота высшей пробы. В отличие от предыдущих гонок, в этом году организаторы существенно изменили характер самих соревнований. Они почти отказались от проведения множества спецучастков, на которых гонщикам приходилось испытывать свои внедорожники на прочность и выносливость. На старте участникам раздали пакеты с GPS-координатами памятных исторических и географических мест, расположенных в коридоре шириной около 400 км вдоль трассы гонки. Они должны были найти их и сфотографироваться на их фоне, что и станет своеобразным отчетным документом о выполнении задания.

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