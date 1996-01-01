Новый шеф приморской ГИБДД займется снижением аварийности и личным составом

В начале мая на должность начальника Управления ГИБДД УВД Приморского края был назначен подполковник Валерий КЛОЧКОВ. На прошлой неделе уже в новой должности Валерий Викторович провел свою первую пресс-конференцию для СМИ.

Как и следовало ожидать, в своей работе новый главный госавтоинспектор будет делать упор на снижение аварийности. Несмотря на то, что аварийность на дорогах Приморского края не самая ужасная в стране (с тяжелыми последствиями 9,6%, при средних по стране 12%), Валерий Клочков решительно настроен ее снизить, но не на какой-то там процент, а в разы.

Кроме того (в этом новый начальник согласился с журналистами), он и его команда вплотную займутся личным составом. Строже будет спрос как за внешний вид, так и за знание функциональных обязанностей. В этом плане уже есть подвижки. Если раньше инспекторы на перекрестках были похожи на ветряные мельницы и размахивали жезлами и руками, то сегодня на сложных участках дорог работают грамотные и обученные люди. Снизит ли такое "внимание" к своим подчиненным необоснованные придирки и проверки с их стороны, покажет время.

С нарушителями служебной дисциплины у нового начальника разговор будет еще короче: увольнение ждет каждого, кто нарушит закон или превысит должностные полномочия. Прецеденты уже есть. Пять сотрудников были уволены за то, что попытались на месте освидетельствовать граждан на предмет опьянения с помощью китайских алкотестеров.

Правда, назначение нового начальника не обошлось без недопонимания со стороны части сотрудников Управления и низовых подразделений.

Многие были удивлены скорости, с какой был отправлен в отставку бывший начальник Юрий ОБОРИН. Более того, как говорят гаишники, когда сотрудник находится на излечении или проходит медицинскую комиссию, выводить его за штат, а тем более увольнять - есть прямое нарушение должностных инструкций.