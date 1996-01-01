Иномарки Победы

В дни Великой Победы мы вспоминает и о боевой технике, без которой ни о какой победе и мечтать не пришлось бы. Но, как правило, и вполне заслужено, речь идет в основном о машинах, созданных гением и неимоверным напряжением сил советских ученых, инженеров, рабочих... Но не стоит забывать и о том, что выиграть войну нам помогала и техника, которую СССР получал из-за границы по ленд-лизу. Сегодня мы вкратце расскажем читателям лишь о нескольких машинах, которые, сыграли заметную роль в Великой Отечественной войне.

"Студебеккер" - автомобиль-солдат

Это были машины повышенной проходимости, они не боялись ни песка, ни снега, смело вступали в поединок с раскисшими грунтовыми дорогами... В суровые годы Великой Отечественной автомобили-солдаты возили бойцов и снаряжение, буксировали орудия и служили базой для легендарных "катюш".

История появления "студебеккеров" на свет довольно любопытна. В предвоенные годы попытки как-то стандартизировать многомарочный автомобильный парк американской армии не принесли заметных успехов. И только уже в разгар Второй мировой войны, в 1940 году, были определены основные классы машин - 2,5-тонные, трёхосные, со всеми ведущими колёсами. Производство же их из-за различных бюрократических проволочек развернули лишь спустя год. Самый крупный заказ - оснащение сухопутных войск - достался корпорации "Дженерал моторс" (GM или в разговорном "джими"), которой в те времена частично принадлежала чикагская фирма "Еллоу трак энд коуч". Ей и поручили выпуск трёхосок.

Чуть позже фирма подписала контракт и на производство грузовиков с обычной компоновкой, то есть с кабиной, расположенной позади двигателя, что, как известно, обеспечивает лучшее распределение веса по осям и, следовательно, более высокую проходимость. Вскоре спрос на такие автомобили намного превысил производственные возможности фирмы. Пришлось делится с другими. Выбор пал на известную в то время фирму "Студебеккер". Было решено, что основным грузовиком армии США сделать машины, произведенные "Джимми", а "студебеккеры" отправлять в армии союзников.

Во фронтовых условиях "студебеккеры" зарекомендовали себя достаточно надёжными и прочными машинами. Хотя их номинальная грузоподъёмность составляла 2,5 т, по дорогам с твёрдым покрытием они успешно перевозили до 5 т. Правда, в отличие от грузовиков СССР, они требовали более качественного топлива и смазки. Новым для советских автомобилистов в "студебеккере" были пятиступенчатая коробка передач с пятой ускоряющей передачей, двухступенчатая раздаточная коробка без прямой передачи, тормоза с гидроприводом и вакуумным усилителем.

Первые серийные реактивные установки БМ-13 монтировались на шасси различных автомобилей и танков. В апреле 1943 года взамен десяти разновидностей был принят на вооружение унифицированный образец БМ-13Н (индекс Н означал "нормализованный"). Базой для него выбрали "студебеккеры". На них монтировали и другие советские реактивные системы залпового огня: 82-мм БМ-8-48, 132-мм БМ13СН, БМ-31-12.

"Виллисы" для товарищей офицеров

В 1940 году американская автомобилестроительная компания "Виллис" получила заказ на разработку легкого армейского автомобиля, который на военном языке назывался "транспортным средством грузоподъемностью четверть тонны". Автомобиль был разработан в кратчайшие сроки и уже с 1941 года серийно выпускался как "Виллис" модели "MB".

Одновременно на "фордовских" конвейерах собирались однотипные Ford-GP и GPV, очень похожие на "Виллис-МВ". Аббревиатура GP произносилось как "Джи-Пи", которую американские солдаты сократили до "Джип". Так появилось слово, которым стали называть любые вседорожники.

В начале войны в Красной армии в качестве командирских машин применялись главным образом стандартные Эмки ГАЗ-М1 и небольшое количество полноприводных 4x4 ГАЗ-61.С 1942 года "Виллисы" появились в Советском Союзе. Часть этих машин приходила в контейнерах в разобранном после виде, причём это были машины с конвейера, прошедшие обкатку и вновь разобранные для отправки. Здесь их сборку производил завод N 4 в Коломне Московской области и, возможно, также ГАЗ.

Толстолобый "Шерман"

До начала Второй мировой войны США великой танковой державой назвать было довольно сложно. На вооружении американской армии находилось 400 танков, большинство из которых были легкими и лишь 30 - средними М3 "Генерал Ли". Эта машина, кстати, завоевала недобрую славу у танкистов многих стран - во время войны его поставляли в Великобританию, СССР и некоторым другим союзникам. М3 представлял собой диковинную конструкцию, напоминавшую шкаф-этажерку. Эта основа бронетанковых сил США была отличной мишенью для вражеских танков и заслужила у советских танкистов прозвище "гроб для шестерых". Достойно удивления то, что, вступив в войну с нелепым и неповоротливым аппаратом, США в результате сумели вооружить себя и союзников одним из самых лучших танков того времени - М4 "Генерал Шерман", который составил достойную конкуренцию советскому Т-34 и немецкому Pz.Kpwf-IV.

На ранних моделях "Шермана" (всего их было выпущено пять - с М4А1 по М4А6) была установлена короткоствольная 75-миллиметровая пушка, которая оказалась слишком слабой, чтобы достойно противостоять немецким танкам. Такая пушка появилась "благодаря" американскому Генштабу, который всячески сопротивлялся применению на танках орудий, выступавших за их габариты. Военные теоретики считали, что такая пушка будет мешать танку передвигаться, цепляясь... за дома и деревья.

Однако и эту проблему решили быстро и качественно - с удлиненной пушкой американский танк стал грозным оружием, способным уничтожить большинство немецких машин.

Отметим, что традиционная точка зрения, согласно которой М4 сильно проигрывал советскому Т-34, является неверной. Советские танкисты, воевавшие на американских машинах, утверждают как раз обратное - за исключением некоторых недостатков (малый запас топлива, неустойчивость высокой машины), этот танк превосходил "тридцатьчетверку" (хотя и ненамного) по некоторым параметрам. Он имел немного более толстую броню, которая к тому же была более вязкой, чем у Т-34 (это спасало танкистов от сколов, которые образовывались при попадании снаряда), был гораздо тише (грохот гусениц советского коллеги "Шермана" было слышно за километр), наконец, как и все американские танки, он отличался повышенным комфортом, что особенно важно во время долгих маршей.

"Валентайн" - танк имени Святого Валентина

Единственной страной, куда английские пехотные танки (это их официальная классификация) "Валентайн" поставлялись по ленд-лизу, был Советский Союз. Причем в СССР отправили без малого половину выпущенных машин: 2394 английских и 1388 канадских, из которых до места назначения дошло 3332 танка. По данным приемных комиссий ГБТУ Красной Армии, в 1941 г. было принято 216 танков, в 1942-м - 959, в 1943-м - 1776, в 1944-м - 381. Танк обязан своим именем святому Валентину, на день которого - 14 февраля 1938 г. - пришлась подача проекта в военное министерство.

Красная Армия получила танки семи модификаций - II, III, IV, V, VII, IX и X. Как видно, преобладали машины, оснащенные дизелями GMC. Возможно, это делалось ради унификации: такие же двигатели стояли на поставлявшихся в СССР "Шерманах". Кроме линейных танков, было поставлено 25 мостоукладчиков Valentine-Bridgelayer - советское обозначение МК.ЗМ.

В Советском Союзе новые танки немедленно поступали во фронтовые танковые подразделения, где сразу же завоевали любовь танкистов простотой конструкции и надёжностью двигателя и трансмиссии. Зато вооружение "Валентайнов" полностью разочаровало их: калибр орудия, установленного на танке, уже давно стал полным анахронизмом на Восточном фронте. В ряде случаев вместо слабых английских пушек советские специалисты устанавливали превосходные отечественные 76,2-мм танковые орудия, отлично зарекомендовавшие себя на танках Т-34.

Кстати, 7 ноября 1941 года вслед за советскими танками по Красной площади прошли британские. Сталин распорядился выпустить их на парад, чтобы подбодрить армию и народ: помощь уже идет! Однако потом изменил мнение и распорядился вырезать соответствующие кадры из кинохроники...