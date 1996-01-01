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К 2015 году в России не останется плохих дорог

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Премьер-министр РФ В. Зубков позитивно оценил проект федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие транспортной системы России на 2010-2015 гг.".

"Главными задачами ФЦП должны стать координированное развитие всех видов транспорта, увязка на основе схем территориального планирования федеральных программ с региональными транспортными системами, согласованность развития транспорта с комплексными программами развития других отраслей", - сказал он.

В. Зубков отметил, что считает "достаточным" предложенный объем финансирования программы: только из средств федерального бюджета на нее планируется направить 4 трлн 651 млрд руб.

В соответствии с планами Минтранса, реализация данной ФЦП позволит на треть увеличить транспортную подвижность населения, в 30 раз вырастет количество трансфертных пассажирских перевозок. При этом практически 100% автодорог федерального значения с твердым покрытием будут приведены в соответствие с нормативами.

В то же время, по словам замглавы Минтранса А. Мишарина, в перспективе не представляется возможным решить проблему перегруженности автодорог. Доля перегруженных дорог общего пользования в 2009 году составит 38%, а в 2015 году сократится только до 33%.

Дело в том, что Минтранс РФ прогнозирует удвоение парка автомобилей в России к 2015 году по сравнению с прошлым годом, что усугубит проблему перегруженности автодорог. По словам Мишарина, в 2007 году парк автомобилей в стране прирос на 10% - до 170 транспортных средств на тысячу жителей. Он считает, что, с одной стороны, это является положительной тенденцией, так как свидетельствует о росте благосостояния российских граждан, но, с другой стороны, число автомобилей растет намного быстрее, чем количество автодорог в России, что усугубляет проблему их перегруженности. "Темпы прироста автомобилей в России в пять раз превышают темпы прироста автодорог", - отметил он.

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