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В Приморье снизятся цены на "японки"
Цены на иномарки в Приморье снизятся. С прошлой среды Дальневосточное таможенное управление приступило к использованию "нового" мини-каталога для расчета таможенной стоимости привозимых из Японии подержанных автомобилей. По подобным каталогам определяется таможенная стоимость автомобиля, необходимая для расчета таможенной пошлины, сообщает автомобильный сайт Владивостока Drom.ru.
Предполагается, что данный каталог цен должен обновляться в начале каждого года. Еще в декабре 2007 года Drom.ru, чьими силами были составлены предыдущие версии каталогов, подготовил и передал ДВТУ новый миникаталог для работы с автомобилями на 2008 год, составленный на основании данных японской аукционной статистики и каталога японских автомобилей.
Однако из-за административных проблем в самой таможне каталог не был вовремя утвержден и введен в оборот. Более того, в течение 4-х месяцев таможенная очистка транспортных средств велась с использованием старых данных, что привело к финансовым потерям со стороны импортеров.
Ситуация не разрешалась, а недовольство покупателей росло. В итоге таможенники так и не опубликовали новые цифры, а просто взяли старые данные и сдвинули на год. То есть таможенная стоимость, которая числилась ранее за автомобилями, к примеру, 2002 года выпуска, перешла к автомобилям 2003 года. Такой подход уже привел к проблемам с определением таможенной стоимости некоторых машин.
В результате введения нового каталога размер таможенных платежей на большинство популярных автомобилей, которые было выгоднее ввозить на юридическое лицо, снизился.
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