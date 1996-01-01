Придуманы сверхумные покрышки

Американские ученые разработали новые автомобильные покрышки, которые постоянно будут сообщать водителю о своем состоянии.

Новые колеса способны не только контролировать снижение давления, но и следить за балансировкой, углах установки, появлении порезов или вскакивании "шишек". Кроме того, такие покрышки смогут определять температуру дорожного полотна и появление на асфальте льда. По словам изобретателей нового колеса, им удалось добиться того, что вся покрышка представляет собой единый сенсор, который может отслеживать любые изменения в своем состоянии.

Когда умные покрышки поступят в продажу, пока сказать сложно. Скорее всего, это произойдет в ближайшие 2-3 года.