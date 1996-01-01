Инспектора застукали на месте преступления

Южноафриканский дорожный полицейский находится под следствием по обвинению в непристойном поведении при исполнении служебных обязанностей. Как сообщает кейптаунская Saturday Star, о том, что сотрудник дорожной инспекции занимается в патрульной машине сексом с проституткой, в полицию сообщили автомобилисты.

Водитель, пожелавший, чтобы его имя не предавалось огласке, проезжая ранним утром по району столицы ЮАР Кэмпс-Бэй, заметил, что в припаркованной патрульной машине происходит что-то необычное. Заглянув в боковое стекло, бдительный горожанин увидел, что в салоне полицейский занимается сексом с женщиной. Вслед за первым автомобилистом в машину стали заглядывать другие водители и прохожие. Один из них решил обратить внимание полицейского на то, что на него смотрят, и постучал по стеклу. Однако поглощенный своим занятием полицейский даже не взглянул на людей, которые окружили его машину, и махнул им рукой, чтобы они уходили. Тогда один из зевак достал фотокамеру и начал снимать происходящее в машине. Через несколько минут патрульная машина уехала. Фотограф, видимо, возмущенный аморальным поведением офицера полиции, пожаловался в местный полицейский участок. В ходе расследования, проведенного по горячим следам, выяснилась, что патрульный полицейский, застуканный с женщиной в Кэмпс-Бэй, должен был в это время дежурить на другом конце города.