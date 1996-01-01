Легендарные мотоциклы 70-х: Honda CB400F

На фоне общего подъема цен на нефть в 1975 году и потери интереса производителей к внедрению технических новинок у мотоциклистов все же была маленькая причина для радости: один из японских производителей наконец-то сделал все правильно. Этим производителем стала "Хонда", а мотоцикл - её жемчужина - изящный CB400F.

Своей моделью CB400F 1975 года Honda попала "в яблочко". 400-й выглядел просто великолепно: достаточно хромированный, однотонно раскрашенный синим или красным, без полос, побрякушек и украшений. Сужающийся, похожий на хлебный батон бак, горизонтальный руль и слегка смещенные назад подножки придавали всей конструкции очень спортивный вид. Не говоря уже о легендарном четырехцилиндровом двигателе, фетише для поклонников "Хонды", участвовавшем в Гран-при в 60-х годах.

Мотоцикл был в основном переделан из CB350F. CB350F был интересной технической новинкой, но со своими 15,5 сек. на четверть мили он был ужасно медленным даже по тем временам. Помимо стилизации под спортбайк, в центре внимания Honda оказалась скорость. Этот вопрос был решен простым способом: рассверливание блока цилиндров дало диаметр 51 мм - на 4 мм больше, чем у 350F - 47 мм, и объем 408cc. Новые поршни и камеры сгорания подняли степень сжатия с 9,3:1 до 9,4:1. Клапаны большего размера дали больший приток воздуха. Хонда также модернизировала муфту сцепления и добавила шестую передачу трансмиссии, что потребовало также новую коробку. Передаточные числа первой и пятой передачи остались теми же, но вторая и четвертая несколько возросли. Красная зона осталась на 10 000 об/мин.

Что касается ходовой части, производители из Honda мало что поменяли. Новая вилка с измененной клапанной системой украсила переднюю подвеску, а новый маятник сместился назад. Колесная база осталась той же, что и у 350F - 135,4 сантиметра. Большинство других деталей, таких как колеса, размер шин, тормоза и рама, изменениям не подверглись.

В итоге Honda получила мотоцикл, который мог быть, по меньшей мере, упомянут рядом с двухтактниками в среднем классе. Со временем на четверть мили в 14 с небольшим секунд 400F был почти на секунду быстрее, чем 350F, и чуть быстрее трехцилиндрового Suzuki GT380. Но при этом он был немного медленнее трехцилиндрового Kawasaki KH400 и почти на полсекунды медленнее двухцилиндрового короля Yamaha RD350. Модели RD и CB выдают почти ту же мощность, но RD был на 23 килограмма легче. В управлении CB400F уступил более легкому RD, его лучшей подвеске и более быстрому рулю. Но отличие Honda было в лучшей устойчивости мотоцикла.

"Хонда" продала приличное количество экземпляров 400F, но к моменту, когда компания подошла к установке более высокого руля и выдвинутых вперед подножек для модели '77, было слишком поздно, и на следующий год 400F исчез. Не помогло и то, что "Хонда" мало зарабатывала или почти не зарабатывала на этой маленькой четырехсотке. По словам Джерри Вуда из компании J. Wood and Co. Auctioneers, причина, по которой продажи этого мотоцикла были прекращены, состоит в том, что они провели анализ затрат и обнаружили, что продают себе в убыток. Производство CB400 фактически обходилось им как CB750.

Хотя маленькие 400-ки не смогли найти много хозяев среди любителей уличной езды, многие нашли свое призвание на гаревой дорожке - и особенно те, которые прошли тюнинг у Каза Иошима. Воспитанник отдела R&D компании Honda Japan, Иошима в 1975 году открыл свой цех (ныне Ontario Moto-Tech) и решил сосредоточить внимание на CB400F в качестве саморекламы.

Проблема была в том, что Иошима должен был раскрутить коленвал выше стандартных 10000 оборотов, а штоки и подшипники такого бы не выдержали. "Я действительно хотел раскрутить его от 12500 до 13500 об./мин, чтобы составить конкуренцию мотоциклу класса 1000 cc. Но масляный насос был слишком неэффективен, подшипник непрочным, поэтому все распадалось на части". Иными словами, штоки разрушались и пытались вывалиться из корпуса; двигатель трясся и шел вразнос.

Иошима использовал штоки Carrillo и роторный масляный насос GL1000, чтобы сохранить двигатель в живых. Надежно экипированный, с поршнями 492cc, распредвалом, трубопроводом и самыми крепкими деталями, маленький CB превратился в убийцу гигантов. Максимальная скорость - 217 км/ч. Один из клиентов Иошима, Стив Шрадер, выиграл пять клубных чемпионатов и 38 гонок на таком мотоцикле с 1977 по 1980 гг.

Стоит отметить, что у мотоцикла Иошима была изменена подвеска, укреплена рама, у него были более широкие обода и утолщенные спицы. Даже в стандартной комплектации мотоцикл хорошо управлялся - но только для своего времени.

Как большинство старых машин, 20-летняя Honda CB400F лучше вознаграждает даже за нерегулярный уход. В поездках можно лучше оценить работу по созданию этого сложного, маленького четырехцилиндровика, уникального для своего времени, сдержанное урчание выхлопа и его значимость в семействе мотоциклов.

Получается примерно следующее: CB400F был смелым шагом для Хонды, но не особенно рискованным. Он отметил время, когда японский производитель мотоциклов успешно перенял европейский спортивный облик, но косметические переделки сравнительно недороги в производстве, а большинство деталей мотоцикла перешли от сошедшей модели CB350F. Хонда выбрала для дебюта средний класс, не более высокий 750 или открытый классы; рынок для довольно дорогой многофункциональной модели 400cc будет, естественно, небольшим, поэтому, если эксперимент провалится, риск невелик. И пока характеристики CB400F могут удерживать его на плаву в одном классе со скоростными двухтактными машинами, цена - на $150 - $ 250 больше, чем у лучших в этом классе - будет слишком высокой. А что с европейским обликом? Никакой другой японский производитель не попытался воспроизвести его, пока Хонда снова не выпустила GB500 в 1989 году, и его постигла такая же быстрая смерть.

Спустя почти 20 лет после первого появления CB400F на этих берегах цены на бензин снова подскочили до небес, а диско возвращается. И CB400F может, наконец, обрести своих поклонников. Некоторые из нас знали это всегда.

Motorcyclistonline.com, перевод Drom.ru.