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Справочник автомобилиста "Правый руль-2008" уже в продаже

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В новом справочнике автомобилисты и не только смогут найти для себя полезную информацию по покупке, регистрации, обслуживанию, продаже автомобилей всех мировых марок и моделей. С новым справочником заметно проще станет поиск необходимого автомобильного товара или услуги, ремонта и оперативных служб, телефонов и названий, адресов и имен нужных людей и организаций.

Справочник буквально насыщен информацией, но есть у него и своя изюминка. Если в прошлом году мы представили автолюбителям и автобизнесменам фолиант, который вобрал в себя таможенную информацию во главе с мини-каталогами, то новый справочник предлагает единый "Перечень допустимых замен основных агрегатов автотранспортных средств". Напомним, что в конце прошлого года Департамент обеспечения безопасности дорожного движения (ДОБДД) МВД закрепил документально порядок замены узлов и агрегатов.

Теперь 40-страничный перечень, разработанный ДОБДД и Центром безопасности дорожного движения и технической экспертизы Нижегородского ГТУ и некоммерческой организацией "НАМИ-ПТИА-Фонд", - единственный правовой документ, на основании которого будут выдаваться документы о соответствии конструкции транспортного средства (СКТС) и проводиться регистрационные действия.

В этом перечне указаны модели, которые подлежат замене, разъяснено, каким требованиям должно отвечать то транспортное средство, на котором агрегаты подлежат замене. Кроме того, в этом документе есть ограничения по моделям, даны определения модельного ряда, а за основу данного положения взято понятие "единой платформы" - совокупности марок, модификаций, исполнений и степень унификации которых позволяет замену основных узлов и агрегатов: кузов, двигатель, шасси. Теперь перечень есть не только на сайте НАМИ и ГАИ, но и в справочнике, что гораздо удобнее и не требует никаких дополнительных временных и финансовых затрат по поиску его и скачки из Интернета.

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