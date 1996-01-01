Таможня отыгрывает назад

Во Владивостоке еще один таможенный пост будет заниматься оформлением прибывающих из Японии автотранспортных средств, говорится в сообщении отделения по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).

На минувшей неделе руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей БЕЛЬЯНИНОВ издал приказ, в соответствии с которым Первомайский таможенный пост Владивостокской таможни наделен полномочиями по оформлению автомобилей, ввозимых физическими лицами. До этого через Первомайский ТП оформлялись только автомобили, ввозимые юридическими лицами.

Данное решение, по мнению руководства ДВТУ, должно снизить накал страстей, вызванный ликвидацией в начале апреля Владивостокского автотранспортного и Владивостокского центрального таможенных постов. Как уже писал ДДГ "ЗР", этот реорганизационный почин ФТС привел к тому, что во Владивостоке возникала огромная очередь на оформление 9,6 тыс. иномарок. Возмущенные автодилеры, терпящие убытки, провели акцию протеста под девизом "Автомобилисты против бюрократии", а цены на ввозимые автомобили подскочили в среднем на $400.

Теперь же, после того как и Первомайский ТП включился в работу по растаможиванию иномарок, процесс этот нормализовался и даже ускорился, свидетельствуют таможенники. По оценкам ДВТУ, после 16 апреля сотрудники Владивостокской таможни оформляют ежедневно по 1200-1300 автомобилей, тогда как ранее этот показатель не превышал 800-900 авто в день.